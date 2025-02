Fin de l'aventure marseillaise pour Richard Gasquet

Richard Gasquet, après une belle performance dans le premier set, s'est malheureusement incliné face à Alexander Bublik en deux sets (6-4, 6-4) lors de son dernier Open 13.

L'aventure marseillaise prend fin pour Richard Gasquet , éliminé dès le premier tour par l'Kazakh Alexander Bublik en deux sets (6-4, 6-4) pour ce dernier Open 13 de sa carrière. Il a quitté le court central marseillais rapidement, sans grand bruit, saluant uniquement le public d'un geste discret de la main.

Sorti d'entrée de tournoi par le 48e mondial, Alexander Bublik, en deux sets (6-4, 6-4), Richard Gasquet (128e) a fait ses adieux à l'Open 13 et coché une case supplémentaire sur le chemin de sa fin de carrière prévue à Roland-Garros dans un peu plus de trois mois.C'est pourtant bien commencé. Appliqué, concentré, tenant les rallyes sans reculer, le Français (38 ans) prenait rapidement les devants, breakant un Bublik au jeu quelque peu décousu. Perdu dans une farandole d'amorties pas très payantes, le Kazakh lâchait sa première mise en jeu, puis fracassait sa raquette à 3-0 en quatre coups rageurs au sol. Il y avait à peine quinze minutes de jeu et ça bouillait déjà dans le crâne du Kazakh. Mais cette fois, Bublik ne sortait pas de l'écran. Au contraire, il retrouvait même lucidité et constance à l'échange, et sa frappe à plat en revers finissait par faire très mal au Français, qui cédait son avance à 4-2 sur un jeu de service sans première balle et un dernier revers long de ligne bien claqué par le 48e mondial. Sur la ligne à 4-4, c'est Gasquet qui allait céder. À 4-4, il fallait tout refaire pour le Français. Pour son dernier Open 13, « Richie » y mettait du cran, se souvenant sans doute qu'en 2003, pour sa première à Marseille, il avait sorti le 49e mondial d'alors, Feliciano Lopez. Il avait 16 ans et huit mois et une wild-card en poche, déjà. Vingt-deux ans plus tard, dans un schéma presque similaire, l'ancien n°7 mondial devait pourtant concéder un deuxième break de rang, derrière deux revers hors cadre, puis abandonner le set sur un cinquième jeu perdu de suite (6-4). Mais Gasquet ne se rendait pas pour autant et bataillait encore à l'entame du deuxième set. En haussant largement son pourcentage de premières balles, il se mettait à l'abri sur sa mise en jeu jusqu'à 4-3. À 15-30 sur le service de Bublik, le Français entrouvrait même la fenêtre... mais il sortait d'un rien un passing de coup droit et le Kazakh la refermait illico d'un revers long de ligne. La chance était passée. Sur la ligne à 4-4, c'est Gasquet qui allait céder. Une double faute et deux prises d'initiative gagnantes de Bublik offraient au Kazakh une balle de break qu'il convertissait d'une volée amortie de revers. Derrière, Bublik ne tremblait pas, claquait deux aces et un jeu blanc pour boucler le match. Le dernier de Gasquet à Marseille





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Richard Gasquet Alexander Bublik Open 13 Tennis Départ À La Retraite

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« J'ai eu la fin que je voulais » : Richard Gasquet après son ultime match à MontpellierMême s'il a aperçu la victoire au troisième set face à Tallon Griekspoor, Richard Gasquet n'était pas trop déçu ce jeudi par la façon dont il mettait un terme à sa formidable histoire avec l'Open Occitanie.

Lire la suite »

Fin précoce pour la tournée d'adieu de Richard Gasquet à MontpellierLe Français Richard Gasquet, en tournée d'adieu, a été éliminé au deuxième tour de l'ATP 250 de Montpellier par le Néerlandais Tallon Griekspoor. Malgré six balles de break en fin de troisième set, Gasquet n'a pas pu renverser la vapeur.

Lire la suite »

Richard Gasquet se qualifie pour le deuxième tour de l'Open OccitanieRichard Gasquet a remporté son premier match à l'Open Occitanie contre Adrian Mannarino en deux sets (6-3, 6-2). Il continue de faire le trajet entre Béziers et Montpellier pour dormir chez lui. Le joueur français a reconnu qu'il avait besoin de ce match pour trouver son niveau de jeu et se préparer pour les étapes à venir du tournoi.

Lire la suite »

Richard Gasquet s'impose à Montpellier et qualifie pour le 2e tourRichard Gasquet remporte son match face à Adrian Mannarino et se qualifie pour le deuxième tour de l'Open d'Occitanie.

Lire la suite »

Richard Gasquet : un dernier adieu rempli d'émotions à MontpellierRichard Gasquet, l'ancien mousquetaire français, a disputé son dernier tournoi à Montpellier avant de prendre sa retraite. Malgré une défaite au troisième set contre Tallon Griekspoor, l'Héraultais a été honoré par le tournoi avec des hommages touchants.

Lire la suite »

Trent Alexander-Arnold: Fin de carrière à Liverpool ?Le latéral droit de 26 ans est courtisé par le Real Madrid, qui souhaite le recruter pour renforcer son côté droit de la défense. Liverpool pourrait perdre son joueur phare gratuitement à la fin de la saison si un accord de prolongation n'est pas trouvé. Un ancien joueur des Reds, Glen Johnson, estime que le départ de Trent Alexander-Arnold est de plus en plus probable.

Lire la suite »