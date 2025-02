Erdogan en Indonésie : Renforcement des liens et coopération sur la défense

Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectue une visite en Indonésie, deuxième étape d'une tournée en Asie. Les deux pays ont signé une dizaine d'accords portant notamment sur le commerce, la défense, l'énergie et l'enseignement supérieur. L'Indonésie et la Turquie ont également décidé d'accroître leur coopération en matière de défense, notamment en matière de formation de soldats et de lutte contre le terrorisme.

Le président turc effectue en Indonésie la deuxième étape d'une tournée de quatre jours en Asie qui l'a conduit d'abord en Malaisie et se poursuivra au Pakistan, des alliés de poids dans le monde musulman. « Nous sommes déterminés à accroître entre les deux pays des échanges commerciaux qui soient mutuellement bénéfiques », a déclaré Prabowo après des échanges avec son homologue, au palais présidentiel de Bogor, au sud de Jakarta.

« L'Indonésie et la Turquie renforceront également leur coopération en matière de défense et de sécurité. Nous sommes convenus d'augmenter également la production commune dans l'industrie de la défense », a ajouté l'ex-ministre de la Défense indonésien. La coopération en matière de défense comprendra une formation conjointe des soldats et une collaboration plus étroite dans le renseignement et la lutte contre le terrorisme, a ajouté l'ancien général. Une dizaine d'accords ont été signés portant sur le commerce, l'énergie, l'enseignement supérieur et les affaires religieuses, ainsi qu'un accord pour la création d'une entreprise commune pour la fabrication de drones en Indonésie. Les deux chefs d'Etat ont également tenu mercredi la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays. M. Prabowo qui, à l'arrivée de son homologue à Jakarta, a qualifié M. Erdogan d'« ami proche, mon frère », a également indiqué que les deux parties tentent d'accélérer la signature d'un accord de libre-échange. Les deux hommes ont abordé des questions de politique internationale et ont évoqué notamment la situation en Syrie et le sort des Palestiniens. Ils ont également discuté d'accords visant à accroître les échanges commerciaux entre les deux pays, pour les porter à 10 milliards de dollars par an (9,6 milliards d'euros), contre 2,4 milliards de dollars en 2024. Les relations entre les deux pays se sont resserrées sous la présidence de Joko Widodo, le précédent président indonésien (de 2014 à 2024) qui a effectué une visite d'État en Turquie en 2017. En 2023, l'Indonésie a acheté 12 drones turcs d'une valeur d'environ 300 millions de dollars pour moderniser son armée vieillissante. Les deux pays sont membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 membres, où ils sont de fervents partisans de la cause palestinienne et de virulents critiques d’Israël.





