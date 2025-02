Deux Loups Noirs Filmés en Pologne : Une Rareté Inédites

Une organisation de conservation de la faune sauvage polonaise a capturé des images inédites de deux loups noirs dans une forêt, une observation rare en Europe.

Fondation de conservation de la faune sauvage SAVE Poland a révélé ce week-end une observation inédite : deux loups à la robe noire ont été filmés dans une forêt polonaise à l'automne dernier. Joanna Toczydłowska, coordinatrice du projet SAVE, a qualifié cette découverte de « quelque chose de nouveau et d'inhabituel ». La caméra avait initialement été placée pour observer les castors, mais elle a capturé deux fois des loups noirs.

Une première séquence montre un loup noir et un loup gris traversant un ruisseau. Une deuxième séquence, filmée plus tard, montre deux loups noirs et un loup gris traversant la même rivière. Cette observation est particulièrement rare car, selon les informations, les 2 500 à 3 000 loups recensés en Pologne sont principalement gris, avec parfois des touches de rouge ou noir. Les loups noirs sont le résultat d'une mutation génétique et sont extrêmement rares en Europe, la grande majorité vivant en Amérique du Nord. Les scientifiques du Wildlife Conservation Fund Poland estiment que les deux loups noirs observés en Pologne pèsent environ 30 kg et ont environ un an. Au moins l'un d'eux est un mâle. Compte tenu du fait que les loups se déplacent en famille, il est fort probable qu'il s'agisse d'un frère et d'une sœur. La forêt où ils ont été aperçus n'a pas été révélée afin de les protéger du braconnage. Le loup avait presque disparu de Pologne dans les années 1950 avant de faire progressivement son retour dans le centre du pays dans les années 2000. La robe noire des loups étant le résultat d'une particularité génétique inhabituelle, les scientifiques ont décidé de collecter des excréments dans la forêt polonaise dans l'espoir d'en savoir plus sur cette génétique. L'organisation de protection de la faune sauvage a toutefois demandé un soutien financier pour effectuer des analyses plus approfondies





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

LOUPS NOIRS Pologne CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE MUTATION GENETIQUE OBSERAVATION RARE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pologne: deux loups noirs, une espèce très rare, repérés dans une forêtCette couleur de fourrure est extrêmement rare en Europe en raison d'une diversité génétique réduite. Les scientifiques enquêtent afin de comprendre son origine.

Lire la suite »

Deux Loups Noirs Observés en PologneDeux loups noirs rares ont été observés dans une forêt polonaise, une découverte inattendue pour les scientifiques. Les animaux, repérés grâce à des caméras installées pour surveiller les castors, intriguent les chercheurs par leur couleur atypique. La découverte a incité les scientifiques à collecter des excréments afin d'en apprendre davantage sur la génétique des loups noirs.

Lire la suite »

Deux Loups Noirs Filmé en PologneDeux loups noirs ont été filmés dans une forêt polonaise, une observation rare car la plupart des loups en Pologne sont gris. Les scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'un frère et d'une sœur et souhaitent collecter des analyses génétiques pour en savoir plus.

Lire la suite »

Deux Gauches, Deux Valeurs, Deux Destinées : La Fissure Réelle et Durable de la Gauche FrançaiseCet article explore les divisions profondes qui traversent la gauche française, illustrées par les débats récents sur la censure du gouvernement Bayrou et les votes des eurodéputés LFI. L'article souligne la divergence entre les deux principales forces de la gauche : une gauche réformiste et social-démocrate, incarnée par le PS, et une gauche plus radicale et révolutionnaire, représentée par LFI. Les divergences sur les valeurs fondatrices de la République, la laïcité et l'ordre public, ainsi que sur les stratégies politiques, créent un fossé difficile à combler.

Lire la suite »

Allemagne : une attaque au couteau fait deux morts, dont un enfant de deux ansDeux personnes, dont un enfant, ont été tuées ce mercredi 22 janvier 2025 lors d'une attaque au couteau dans un parc d'Aschaffenbourg, dans le sud de l'Allemagne.

Lire la suite »

Deux Blessés Graves Après un Accident Impliquant une Voiture et Deux Poids Lourds sur l'A1Un grave accident s'est produit sur l'autoroute A1 dans le Pas-de-Calais ce samedi matin, impliquant une voiture et deux poids lourds. Trois jeunes de 18 ans se trouvaient dans la voiture, qui a pris feu suite au choc. Les occupants ont été évacués avant l'arrivée des pompiers et transportés vers un hôpital d'Arras. Deux blessés graves ont été enregistrés.

Lire la suite »