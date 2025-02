Deux Loups Noirs Filmé en Pologne

Deux loups noirs ont été filmés dans une forêt polonaise, une observation rare car la plupart des loups en Pologne sont gris. Les scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'un frère et d'une sœur et souhaitent collecter des analyses génétiques pour en savoir plus.

Deux loups à la robe noire ont été filmés dans une forêt en Pologne à l'automne dernier, a révélé ce week-end la Fondation pour la Conservation de la Faune Sauvage (SAVE) Pologne , une organisation locale de protection de la nature. C'est une observation inédite, comme l'a déclaré Joanna Toczydłowska, la coordinatrice du projet SAVE, à l'Associated Press. « C'est quelque chose de nouveau et d'inhabituel », a-t-elle affirmé.

À l'origine, la caméra a été placée par Joanna Toczydłowska pour observer les castors. Finalement, elle a filmé deux fois des loups noirs. Une première séquence montre un loup noir et un loup gris traversant un ruisseau. Puis, sur une seconde séquence filmée plus tard, on peut voir deux loups noirs et un loup gris traversant la même rivière. Il s'agit d'un événement très rare car, comme le précisent nos confrères, la quasi-totalité des 2 500 à 3 000 loups recensés en Pologne sont gris, avec parfois des touches de rouge ou noir. S'il existe bien des loups noirs en raison d'une mutation génétique, ces derniers sont extrêmement rares en Europe. La grande majorité d'entre eux vivent en Amérique du Nord. Selon les scientifiques du Wildlife Conservation Fund Pologne, les deux loups noirs observés en Pologne pèsent environ 30 kg et ont environ un an. Au moins l'un d'eux est un mâle. Sachant que les loups se déplacent en famille, il est très probable qu'il s'agisse d'un frère et d'une sœur. La forêt dans laquelle ils ont été aperçus n'a pas été divulguée, afin de les protéger du braconnage. Le loup avait quasiment disparu en Pologne dans les années 1950, avant de faire progressivement son retour dans la partie centrale du pays dans les années 2000. La robe noire des loups étant le résultat d'une particularité génétique inhabituelle, les scientifiques ont décidé de collecter des excréments dans la forêt polonaise dans l'espoir d'en savoir plus sur cette génétique. L'organisation de protection de la nature a toutefois demandé un soutien financier pour pouvoir effectuer des analyses plus poussées





Pologne: deux loups noirs, une espèce très rare, repérés dans une forêtCette couleur de fourrure est extrêmement rare en Europe en raison d'une diversité génétique réduite. Les scientifiques enquêtent afin de comprendre son origine.

Deux Loups Noirs Observés en PologneDeux loups noirs rares ont été observés dans une forêt polonaise, une découverte inattendue pour les scientifiques. Les animaux, repérés grâce à des caméras installées pour surveiller les castors, intriguent les chercheurs par leur couleur atypique. La découverte a incité les scientifiques à collecter des excréments afin d'en apprendre davantage sur la génétique des loups noirs.

