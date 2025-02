Deux jeunes tués par une Tesla sur une trottinette à Lyon

Deux jeunes hommes, âgés de 19 et 22 ans, sont décédés vendredi soir à Lyon après avoir été percutés par un véhicule Tesla. Le conducteur, âgé d'une quarantaine d'années, aurait fait un malaise au volant.

Ce vendredi 14 février 2025, Lyon a été le théâtre d'un tragique accident de la route qui a coûté la vie à deux jeunes hommes, âgés de 19 et 22 ans, percutés par un véhicule Tesla sur l'avenue Felix-Faure dans le 3e arrondissement. D'après les informations recueillies par le parquet de Lyon , les deux victimes se trouvaient sur une trottinette électrique au moment de l'impact. Le conducteur du véhicule, âgé d'une quarantaine d'années, a été placé en garde à vue.

Les secours, alertés sur les lieux, ont tenté de réanimer les deux jeunes, mais malheureusement, ils sont décédés sur place. La trottinette électrique, coupée en deux au niveau de l'impact avec le véhicule, témoigne de l'violence du choc.D'après une source policière, la piste du malaise du conducteur s'impose dès le soir même de l'accident. Le conducteur aurait affirmé avoir fait un malaise au volant avant de faucher les deux jeunes sur la trottinette et de percuter plusieurs véhicules en stationnement et des poteaux. L'accident s'est produit sur l'avenue Felix-Faure, en travaux depuis plusieurs mois pour la réalisation de l'aménagement du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliant la Part-Dieu aux Sept-Chemins à Vaulx-en-Velin. La circulation était réduite à une seule voie ouverte en direction du 7e arrondissement au moment du drame, qui s'est déroulé au croisement avec la rue du Lac.Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a exprimé sa « profonde tristesse » dans un communiqué publié samedi et a adressé ses condoléances aux familles des deux jeunes victimes. « Mes pensées vont en premier lieu à leurs familles et à leurs proches, plongés dans une incommensurable douleur. Au nom de la Ville de Lyon, je leur adresse toutes mes condoléances et tout mon soutien », écrit le communiqué. Le maire assure également que la Ville est en contact avec les autorités pour suivre l'évolution de l'enquête et s'assurer que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce terrible drame. L’enquête doit encore déterminer la vitesse de conduite du véhicule et confirmer la piste du malaise du conducteur. Le parquet de Lyon précise que les tests de drogue effectués sur le chauffeur sont négatifs





