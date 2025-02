Lyon : Mini World Lyon accueillera le Japan Mania Festival en 2025

Le parc de miniatures Mini World Lyon organisera un salon dédié à la culture japonaise, le Japan Mania Festival, pendant les vacances scolaires de Février 2025.

Mini World Lyon, situé au cœur du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, se prépare à accueillir un événement unique : le Japan Mania Festival. Ce salon dédié à la culture japonaise, qui se tiendra pendant les vacances scolaires du 22 février au 9 mars 2025, promet une immersion complète dans l'univers du pays du soleil levant. Des dizaines de stands de créateurs proposeront des produits dérivés, des décorations et des bijoux inspirés du Japon.

Des ateliers de calligraphie, de mangas, de pokéballs, d'origamis et de papercraft permettront aux visiteurs de découvrir les arts et savoir-faire traditionnels japonais. Des animations variées, comme des lectures de contes japonais, des quizs, des concours Japan Just Dance, du dessin en direct et des dédicaces, enrichiront l'expérience.Le Japan Mania Festival s'étendra dans tout le parc Mini World, en particulier dans l'espace de l'exposition temporaire Japan Mania, qui a déjà séduit les visiteurs depuis l'été 2024. Cette exposition transporte les visiteurs dans les univers cultes des mangas et des personnages japonais. L'événement offrira une véritable immersion dans la culture japonaise, avec des stands de créateurs proposant des produits dérivés uniques, des ateliers pour apprendre les artisanats traditionnels et des animations pour tous les âges.Pour compléter cette expérience, Mini World Lyon met à disposition un restaurant « 100 % Japan » où les visiteurs pourront déguster un déjeuner ou un goûter zen. Les prix des places oscillent entre 11,50 € et 16,50 €. L'entrée est gratuite pour les moins de 4 ans. Pour découvrir le programme complet et jour par jour de cet événement, rendez-vous sur le site web de Mini World Lyon.





