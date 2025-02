Désiré Doué: Vers une sélection en équipe de France ?

L'incroyable progression de Désiré Doué, milieu de terrain du PSG, attire l'attention de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus n'exclut pas un avenir en équipe nationale pour le jeune joueur, qui impressionne par ses performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Désiré Doué (19 ans), pourrait-il rejoindre prochainement l'équipe de France ? Didier Deschamps , bien que connu pour son approche prudente en matière de sélection, n'a pas manqué de remarquer les performances fulgurantes du milieu de terrain du PSG . Le sélectionneur des Bleus a laissé entrevoir un avenir possible en équipe nationale pour l'ancien joueur de Rennes, qui brille depuis près de deux mois. Sans cependant préciser la date d'une éventuelle première sélection.

\« Il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus », a déclaré Deschamps. « C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert (de Rennes à Paris, contre 50 millions d'euros, l'été dernier) et qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l'Euro cet été avec les Espoirs (selon les informations de RMC Sport, Doué n’y participera pas). On le suit, bien évidemment». Deschamps suit de près ses performances, notamment en Ligue des Champions. « C’est le plus important », insiste le patron des Bleus. « La L1, c’est une chose. La Ligue des champions, une compétition de niveau international, c’en est une autre. Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus. Il est en progression constante. Pourtant, à cet âge et dans le domaine offensif, ce n’est pas facile. C’est très bien, qu’il continue. C’est sur le plus long terme et en ayant de la régularité qu’il franchira les étapes au PSG, où le degré d’exigence et les attentes sont élevés. » \Cette saison, Désiré Doué compte quatre buts et huit passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues. Il a notamment joué un rôle clé dans la fin de saison exceptionnelle du PSG en phase de poule de la Ligue des champions en étant décisif à Salzbourg (0-3), contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4)





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Désiré Doué Équipe De France Didier Deschamps PSG Ligue Des Champions

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Désiré Doué, la bonne surprise du Paris Saint-Germain ?Le Paris Saint-Germain a connu un mois de janvier mouvementé avec des départs et une seule arrivée notable : Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, une recrue estivale, Désiré Doué, s'impose comme un élément clé de l'équipe de Luis Enrique. Son talent et sa progression rapide font de lui une attraction majeure pour le club de la capitale.

Lire la suite »

Désiré Doué (PSG) : « On est déterminés à aller loin »À l'image de Désiré Doué, les joueurs du PSG, victorieux de Stuttgart (4-1), faisaient part de leurs ambitions et ne percevaient pas l'affrontement avec Brest ou Monaco en barrages comme une déception.

Lire la suite »

« Il fallait apprivoiser ce nouveau contexte » : après des débuts hésitants, Désiré Doué a trouvé son rythm...Décisif lors des trois derniers matches de Ligue des champions, le milieu offensif Désiré Doué a trouvé son rythme après une entame discrète. Dans son style.

Lire la suite »

OL : Cornet vers un grand retour en Ligue 1 ?Maxwel Cornet, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, pourrait très prochainement faire son retour en Ligue 1.

Lire la suite »

PSG et Real Madrid en tête vers les huitièmes de finale de la Ligue des championsLe Paris Saint-Germain a remporté une victoire écrasante contre Brest (3-0) et le Real Madrid a sorti un résultat surprenant contre Manchester City (3-2) en match de barrage de la Ligue des champions.

Lire la suite »

Classement Final de la Phase de Ligue de la Ligue des ChampionsLes 24 équipes qualifiées pour la suite de la compétition de la Ligue des Champions sont désormais connues. La France sera représentée par quatre équipes, dont le LOSC qualifié pour les huitièmes de finale. Le PSG, Monaco et Brest devront passer par les barrages.

Lire la suite »