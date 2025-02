PSG et Real Madrid en tête vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire écrasante contre Brest (3-0) et le Real Madrid a sorti un résultat surprenant contre Manchester City (3-2) en match de barrage de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a quasiment assuré sa place en 8e de finale de Ligue des champions en dominant largement Brest (3-0), et le Real Madrid a un peu tué le suspense dans la grande affiche des barrages en s’imposant en fin de match à Manchester City (3-2), mardi. Encore Ousmane Dembélé. Le meilleur buteur d’Europe en 2025 avec ses 13e et 14e réalisations de l’année nouvelle confirme sa très grande forme personnelle et la très bonne période de son club.

Il avait déjà marqué cinq buts dans ses deux matches de Ligue 1 contre le Stade Brestois. Le nouveau « goleador » et le PSG étaient trop forts pour les Bretons, dépassés au Roudourou de Guingamp dans ce quatrième duel franco-français en coupes d’Europe. Paris est bien parti pour rejoindre l’OM, Auxerre et Lyon qui avaient éliminé respectivement Monaco, Lille et Bordeaux par le passé. Dans le grand choc de la soirée entre les deux derniers vainqueurs de la C1, City a confirmé ses difficultés cette saison en s’effondrant alors qu’il menait 2-1 à cinq minutes de la fin grâce à un doublé d’Erling Haaland. But de Mbappé. L’attaquant du Paris SG Ousmane Dembélé (en bleu), auteur d’un doublé mardi en barrage aller de Ligue des champions contre Brest, au stade du Roudourou de Guingamp. / FRED TANNEAU / AFP Le Real, qui avait égalisé une première fois sur une frappe peu académique de Kylian Mbappé, s’est imposé au finish. Brahim Diaz (86), qui venait de rentrer en jeu, puis Jude Bellingham (90+2) ont conclu deux attaques de Vinicius pour marquer. Le Real avait déjà fait le coup à City en demi-finale en 2022, avec deux buts dans les dernières minutes pour arracher une prolongation et s’imposer (3-1 a.p., 4-3 pour City à l’aller). Dans les autres matches, la Juventus a pris un léger avantage sur le PSV Eindhoven (2-1) en s’imposant à Turin grâce à des buts de l’Américain Weston McKennie, d’une frappe tellement puissante qu’elle a fait « gamelle » (elle a rebondi dans le but avant de ressortir, comme au babyfoot) et du Belge Samuel Mbangula. Les champions des Pays-Bas avaient égalisé grâce à un but de leur vétéran croate Ivan Perisic (36 ans). Comme le PSG, le Borussia Dortmund aussi a un pied en 8e de finale après sa large victoire au Sporting Portugal (3-0), grâce notamment au meilleur buteur cette saison de Ligue des champions, Serhou Guirassy. Le Guinéen a signé son 11e but et donné une passe décisive à Pascal Gross. En face le buteur des Lions de Lisbonne, Viktor Gyökeres, était trop diminué pour lui donner la réplique. Le Suédois, gêné par une blessure à la cuisse, n’est entré que pour la dernière demi-heure, sans pouvoir inverser le cours du match. Pire pour le Sporting, Karim Adeyemi a alourdi le score





