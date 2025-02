Des Habitudes Alimentaires Qui Peuvent Être des Indicateurs de Démence

Certaines habitudes alimentaires peuvent être des indicateurs de démence, en particulier de la démence frontotemporale. Des changements de comportement alimentaire, tels que l'hyperphagie, la fixation sur un seul type d'aliment ou l'ingestion d'objets inanimés, peuvent être observés. Ces comportements peuvent être liés à une altération du système nerveux autonome, des facteurs sensoriels et cognitifs.

Des signes de démence peuvent parfois se manifester au quotidien, que ce soit dans notre comportement lors de moments de vie basiques ou même pendant les repas. Certaines habitudes alimentaires peuvent en effet constituer des indicateurs de ce trouble cérébral. Un symptôme de la démence frontotemporale La recherche a déjà établi un lien entre le comportement alimentaire et la démence frontotemporale.

Ce sous-type de démence se caractérise principalement par des changements de personnalité, de langage ou de comportement, mais affecte moins la mémoire que la maladie d'Alzheimer, explique le manuel MSD. Dans un article scientifique publié en 2016, des chercheurs ont expliqué que la démence « est associée à une grande variété de comportements alimentaires anormaux, tels que l'hyperphagie, la fixation sur un seul type d'aliment, voire l'ingestion d'objets inanimés ». L'un des symptômes est notamment le comportement obsessionnel ou répétitif. Cependant, il est important de noter que ces symptômes alimentaires ne sont pas spécifiques à la démence frontotemporale et peuvent également survenir chez des individus sains. Par exemple, le syndrome Pica peut se manifester pendant la grossesse et les personnes autistes peuvent se concentrer sur certains aliments via une hyper sélectivité alimentaire.Les personnes atteintes de cette maladie peuvent également manger des objets qui ne sont pas consommables ou voler de la nourriture dans l'assiette des autres. « Ces comportements sont problématiques, bien sûr, sur le plan social, mais aussi sur le plan de la santé des patients qui ont tendance à prendre du poids », avance la chercheuse Marilena Aiello au Huffington Post. D'autres personnes, toutefois, perdent du poids car elles ne mangent que certains aliments précis. L'origine de ces comportements alimentaires est encore incertaine. Mais plusieurs facteurs sont mis en lumière. « Il peut s'agir d'une altération du système nerveux autonome, caractérisée par une évaluation altérée des signaux du corps, tels que la faim, la satiété et l'appétit », détaille Marilena Aiello. Elle évoque également des facteurs sensoriels et cognitifs. « Pour les patients qui mangent des objets, il y a peut-être un problème sémantique de reconnaissance de l'objet et de sa fonction », ajoute-t-elle





Démence Démence Frontotemporale Comportement Alimentaire

