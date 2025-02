Michel Cymes fait le bilan de ses habitudes alimentaires

Le célèbre médecin français Michel Cymes s'est livré à ses habitudes alimentaires en expliquant les changements qu'il a apportés récemment. Il a révélé avoir réduit sa consommation de produits transformés et mis l'accent sur l'importance d'une alimentation riche en fruits et légumes.

Michel Cymes , célèbre médecin français, est connu pour ses prises de position éclairées sur la nutrition. Ses apparitions régulières dans des émissions télévisées comme « Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain » sur France 2 ont contribué à sensibiliser le public aux enjeux de l'alimentation. Lors d'un épisode consacré à la révolution du microbiote intestinal en juillet 2023, Cymes avait annoncé avoir pris la décision de « ne plus manger de cochonneries ».

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs le 5 juillet 2023, il a expliqué en détail ce changement. Il a révélé avoir cessé de consommer certains produits transformés qu'il consommait auparavant, comme les desserts lactés (Danette) et les petits pains au lait, en raison de leur impact négatif sur la santé. Il a également souligné l'importance d'une alimentation riche en légumes et fruits, surtout avec l'âge, pour se sentir mieux et prévenir les maladies.Cymes reconnait qu'il pourrait encore améliorer son alimentation. Il avoue consommer trop de viande rouge et de charcuterie, même si son métabolisme lui permet de ne pas prendre de poids. Il insiste cependant sur l'importance de la variété et du plaisir, affirmant qu'il ne se considère pas comme un moine et qu'il prend plaisir à manger et à boire un bon vin de temps en temps. Lors d'une émission sur C à Vous en mai 2023, il a également recommandé de cuisiner soi-même le plus souvent possible pour contrôler la quantité de sucre et de sel. Il a exprimé son inquiétude face aux habitudes alimentaires des jeunes générations et a insisté sur l'importance de l'équilibre alimentaire pour augmenter l'espérance de vie





