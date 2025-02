Dembélé Éblouit Brest: PSG Sécurise sa Place en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire convaincante contre Brest lors du barrage de Ligue des Champions, grâce à une performance exceptionnelle d'Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé a réalisé une performance exceptionnelle mardi soir lors du barrage de Ligue des champions contre Brest , contribuant largement à la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Le joueur français a été impérial, marquant deux buts et provoquant un penalty. Vitinha et Joao Neves ont dominé le milieu de terrain, tandis que Marquinhos a assuré la défense avec son aplomb habituel. Le gardien de but, Gianluigi Donnarumma , a fait des arrêts importants pour empêcher Brest de marquer.

Le match a démarré avec un rythme intense, et Dembélé a rapidement pris le contrôle. Il a été une menace constante pour la défense brestoise, utilisant sa vitesse et ses compétences techniques pour créer des opportunités. Son premier but est venu après une course individuelle, tandis que son second a été le résultat d'une interception et d'un dribble adroit. Nuno Mendes a également été impressionnant, malgré les difficultés rencontrées face aux attaques brestoises. Il a fourni une bonne couverture défensive et a contribué à la fluidité du jeu parisien. Globalement, cette victoire témoigne de la puissance du PSG et de l'importance de Dembélé dans l'équipe.





Ligue Des Champions PSG Brest Dembélé

