PSG élimine Brest en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 face à Brest en match aller des play-offs de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé est l'artisan de la victoire avec trois buts ou passes décisives.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à Brest , lors du match aller des play-offs de la Ligue des champions. Porté par un brillant Ousmane Dembélé , le champion de France s'avance en direction des huitièmes de finale. Le match, disputé au Roudourou, a été dominé par le PSG , qui a fait preuve de réalisme et a profité des erreurs de Brest . Si Brest a eu des occasions, notamment sur des poteaux, le PSG a été implacable, laissant l'impression d'une équipe supérieure.

Dembélé a été l'artisan de la victoire, impliqué dans les trois buts du PSG. Il a obtenu le penalty transformé par Vitinha, marqué d'un tir puissant du gauche et préparé le troisième but d'un tir dévié par Chardonnet. Brest, malgré son parcours historique en Ligue des champions, devra se montrer plus efficace lors du retour pour espérer renverser la vapeur. Le PSG, quant à lui, est presque qualifié pour les huitièmes de finale, où il pourrait affronter Liverpool ou Barcelone. Cette victoire est une nouvelle étape de progression pour le PSG et confirme le statut de Dembélé comme un joueur de classe mondiale.





