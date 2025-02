De nouvelles formations au lycée et collège Saint-Joseph Bossuet de Lannion à partir de 2025

Le lycée et collège Saint-Joseph Bossuet de Lannion accueillent de nouvelles formations pour la rentrée de septembre 2025. Les portes ouvertes, organisées les 28 février et 1er mars, permettront aux visiteurs de découvrir ces nouveautés.

Parmi les nouveautés, mentionnons le Bac professionnel ASSP (accompagnement, soins et services à la personne) et le Bac professionnel MCV (métiers du commerce et de la vente).

Le lycée propose également une Préparation métiers pour les élèves de 3e, leur permettant d'explorer différents métiers tout en préparant leur brevet de fin de collège. L'unité de formation des apprentis intègre également deux nouvelles formations : un CAP AEPE (Accompagnement éducatif petite enfance) en un an et un certificat de spécialisation « employé de bar » (CS Barman) également en un an. Ces nouvelles formations viennent enrichir l'offre actuelle de l'établissement dans des domaines tels que l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Pour accueillir ces nouveaux élèves, des locaux seront rénovés, deux salles seront dédiées à la formation « employé de bar » et un magasin pédagogique sera mis en place pour les formations en vente. Une gestion autonome de la restauration avec des produits locaux sera également mise en place. Les portes ouvertes du lycée permettront aux visiteurs de découvrir ces nouvelles formations ainsi que les projets de l'établissement. C'est également l'occasion de rencontrer les élèves, les personnels enseignants et non enseignants. L'établissement, qui compte 1 700 élèves, se porte bien dans le contexte démographique actuel. Les formations proposées répondent aux besoins de secteurs en tension, tels que l'aide à la personne, l'hôtellerie et la restauration. Depuis trois ans, le lycée développe également le programme Erasmus, offrant aux élèves une belle mobilité et des découvertes internationales. Des délégations étrangères sont également accueillies régulièrement. Deux élèves du lycée partiront prochainement au Danemark. L'avenir semble prometteur pour l'établissement lannionnais, qui poursuit son développement





