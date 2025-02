La Saint-Galentin: Une Alternative Inclusive à la Saint-Valentin

La Saint-Galentin, célébrée le 13 février, gagne en popularité auprès de la Gen Z en tant qu'alternative inclusive à la Saint-Valentin traditionnelle. Cette fête encourage la célébration de tous les types d'amour, y compris l'amitié et les relations non romantiques, créant un espace plus inclusif et authentique.

Célébrées la veille de la traditionnelle « fête des amoureux », la Saint-Galentin ou la Saint-Palentin sont une invitation à fêter tous les amours qui peuplent notre vie. Plus inclusives que la Saint-Valentin, ces fêtes « gagnent du terrain », notamment au sein de la Gen Z, raconte le quotidien britannique « The Daily Telegraph ».

Le principe ? Célébrer l’amitié et, plus largement, l’amour sous toutes ses formes (autres que celle du sacro-saint couple) le 13 février, la veille de la traditionnelle « fête des amoureux ». Johanna Mason, directrice générale de l’application de rencontres Cherry, citée par le quotidien britannique « The Daily Telegraph » dit que « La Saint-Galentin est une fête qui permet de célébrer l’amour sous toutes ses formes, y compris l’amour entre amis ». Pour Tautvydas Sutkus, avocat et expert en relations humaines, rien d’étonnant à ce que cette fête gagne en popularité. « La Gen Z redéfinit l’amour et l’amitié en sortant des carcans traditionnels et du modèle dominant qui fait passer la relation romantique avant toutes les autres ».« La Saint-Palentin (la version inclusive de la Saint-Galentin) offre également une alternative à la célébration de la Saint-Valentin, souvent hétérocentrée et exclusivement romantique ». « Cette alternative à la Saint-Valentin est adoptée avec enthousiasme par la génération Z, car elle est moins ‘excluante’ pour les célibataires », explique le quotidien britannique. Là, tout le monde peut être de la partie : des célibataires aux membres de la communauté LGBTQI et, plus largement, aux personnes qui souhaitent célébrer l’amour de manière unique et authentique. Est-ce à dire que la Gen Z a renoncé à l’amour ? Certainement pas. Elle a simplement conscience que toutes les formes d’amour méritent d’être célébrées. Même celles qui n’impliquent ni sexe ni mariage.





courrierinter / 🏆 50. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SAINT-GALENTIN SAINT-VALENTIN Génération Z Amour Inclusion Relations Humaines

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Saint-Valentin 2025 : des idées cadeaux originales en promo pour une soirée inoubliableLa Saint-Valentin approche à grands pas. Vous cherchez le cadeau parfait pour votre moitié ?

Lire la suite »

Saint-Valentin 2025 : des idées cadeaux originales en promo pour une soirée inoubliableLa Saint-Valentin approche à grands pas. Vous cherchez le cadeau parfait pour votre moitié ?

Lire la suite »

Cadeaux de Parfum pour une Saint-Valentin InoubliableCloser propose quatre idées de cadeaux parfumés pour une Saint-Valentin réussie. Des eaux de parfums captivantes de Bleu Libellule aux coffrets gourmands de Lolita Lempicka, en passant par le duo harmonieux de parfums homme et femme, et la nouvelle Eau de Toilette de Yves Rocher, il y en a pour tous les goûts.

Lire la suite »

Rihanna enflamme Instagram avec une nuisette rose pour la Saint-ValentinLa chanteuse Rihanna tease sa collection de lingerie Savage x Fenty pour la Saint-Valentin avec des photos torrides. Posée dans une nuisette rose scintillante, elle met en valeur son sens de la mode et son charisme.

Lire la suite »

4 cadeaux DIY de Saint Valentin pour une personne créative (copine, sœur, maman…)La Saint Valentin arrive à grands pas, l'occasion de prouver son amour aux gens qu'on aime. On vous propose une sélection de cadeaux DIY à offrir à une personne créative.

Lire la suite »

Bijoux Exceptionnels pour une Saint-Valentin InoubliableDécouvrez une sélection de bijoux de luxe pour la Saint-Valentin, allant des montres iconiques aux créations audacieuses.

Lire la suite »