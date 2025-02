DAZN menace de ne pas payer ses droits TV pour la Ligue 1, plongeant le championnat dans l'incertitude

La plateforme de streaming DAZN menace de ne pas honorer une partie de ses paiements pour les droits TV de la Ligue 1, plongeant le championnat français de football dans une situation d'urgence. Le conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football (LFP) est convoqué en urgence pour discuter de la crise.

Une atmosphère de crainte s'installe sur le Championnat de France de football. Le conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football (LFP) a été convoqué en urgence mercredi pour aborder la question des droits TV alors que le principal diffuseur de la Ligue 1 , la plateforme DAZN , menace de ne pas honorer une partie de ses engagements financiers, a appris l'AFP mardi soir d'une source proche du dossier.

Dans un email envoyé aux membres du CA, le président de la LFP, Vincent Labrune, évoque une «situation malheureusement urgente» et convoque cette réunion pour traiter la question des droits TV avec les clubs, a précisé cette source, confirmant une information de L'Equipe. La quatrième échéance du contrat en sursis DAZN doit être réglée dans les prochains jours, correspondant à la quatrième échéance prévue dans le contrat qu'elle a conclu cet été avec le football français. Mais la plateforme menace de ne pas le faire, invoquant des conditions d'exploitation difficiles en partie liées au piratage.Après avoir promis d'obtenir un milliard d'euros par saison, et vu son appel d'offres échouer, la Ligue a dû revoir ses ambitions et vendre les matches de L1 pour un total annuel d'environ 500 millions d'euros à DAZN (qui diffuse huit des neuf matches par journée) et beIN Sports (diffuseur du neuvième). Une baisse significative par rapport aux 624 millions du contrat précédent, doublée d'une grogne des amateurs du foot, écoeurés par le prix de 30 euros mensuels qu'avait proposé la plateforme britannique de streaming sportif avant de revoir à la baisse sa politique tarifaire.





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DAZN Ligue 1 Droit TV Football Français Piratage

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un gros coup de pression de DAZN sur la LFP ?La tension continue de monter entre DAZN et la LFP. Au point que la plateforme met désormais clairement la pression.

Lire la suite »

DAZN et la LFP, vers un nouveau feuilleton des droits TVAgacé par l'attitude de quelques clubs et le piratage, le principal diffuseur de la L1, DAZN, pourrait ne régler que la moitié de l'échéance financière à venir. Un scénario noir qui pousse le conseil d'administration de la Ligue à se réunir en urgence, ce mercredi.

Lire la suite »

Les abonnés DAZN à la Ligue 1 témoignent : «Après 3 demandes, j’ai enfin pu résilier»A mi-saison de la Ligue1 de football, son principal diffuseur, la plateforme britannique DAZN, baisse ses prix pour séduire plus d'abonnés. Mais ces derniers se montrent assez décontenancés par de telles évolutions tarifaires, d'après les témoignages reçus à Capital.

Lire la suite »

DAZN vous régale cette année : l'accès à la Ligue 1 est disponible à prix fouAmateur de foot, voici une offre qui va vous faire plaisir : profitez de tous les matches de demi-saison avec un pass à prix promotionnel qui vous fait aussi profiter d’autres avantages sportifs plutôt sympa.

Lire la suite »

DAZN En Retard sur le Paiement à la Ligue 1: Inquiétude parmi les ClubsLe président de club s'inquiète de la potentielle non-paiement de DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, de son dû le 14 février. La somme totale attendue s'élève à environ 57 millions d'euros. DAZN envisage même un recours contre la Ligue pour 'défaut de loyauté', affirmant que la ligue n'a pas suffisamment défendu ses intérêts contre le piratage. Les présidents de club sont préoccupés par cet éventuel retard de paiement, essentiel pour le fonctionnement des clubs.

Lire la suite »

DAZN, Le Paiement de la Ligue 1 Suscite des Inquiétudes chez les ClubsLe paiement de la prochaine échéance des droits de diffusion de la Ligue 1 par DAZN, principal diffuseur du championnat, est source d'inquiétudes chez les clubs. Le directeur général de LFP Media a exprimé ses craintes concernant un éventuel renégociation du contrat de DAZN, tandis que le président du RC Lens s'interroge sur un possible défaut de paiement.

Lire la suite »