DAZN, Le Paiement de la Ligue 1 Suscite des Inquiétudes chez les Clubs

Le paiement de la prochaine échéance des droits de diffusion de la Ligue 1 par DAZN, principal diffuseur du championnat, est source d'inquiétudes chez les clubs. Le directeur général de LFP Media a exprimé ses craintes concernant un éventuel renégociation du contrat de DAZN, tandis que le président du RC Lens s'interroge sur un possible défaut de paiement.

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian , s'interroge sur la possibilité d'un paiement tardif ou même d'un défaut de paiement de la part de DAZN , principal diffuseur de la Ligue 1 , concernant la prochaine échéance des droits de diffusion du championnat de France. À quelques jours du versement aux clubs de la quatrième échéance des droits de diffusion , l'incertitude s'installe.

Selon L'Équipe, Ben Morel, le directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, a exprimé récemment sa préoccupation lors d'une réunion du bureau de la LFP concernant un éventuel renégociation du contrat de DAZN (400 millions d'euros en moyenne par saison sur le cycle 2024-2029, et 350 millions en 2024-2025). La raison avancée serait le piratage qui freinerait son développement (un peu plus de 500 000 abonnés, loin des objectifs) et le manque de collaboration de certains clubs. L'inquiétude de Ben Morel pourrait se confirmer rapidement car les deux diffuseurs de la L1, DAZN et beIN Sports, doivent régler ces jours-ci 24 % du montant de leurs droits avant que l'argent soit redistribué aux clubs. Le guide de répartition de la L1 prévoit en effet la date du 14 février pour ce quatrième versement. Selon nos informations, beIN Sports a déjà effectué son paiement à LFP Media. Cependant, l'avenir reste incertain concernant DAZN, car ni la LFP ni le diffuseur ne souhaitent s'exprimer sur la situation.Joseph Oughourlian, président du RC Lens, a exprimé ses inquiétudes auprès des autres présidents de clubs sur le groupe WhatsApp dédié à cette discussion. Il s'interroge sur une éventuelle défaillance de DAZN ou un retard de paiement. Pour le moment, il n'a reçu aucune réponse. Le 14 février, un versement total de 56,9 millions d'euros est prévu, issu des paiements de DAZN et beIN Sports. La situation reste tendue et les clubs attendent avec impatience la confirmation du paiement de DAZN.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ligue 1 DAZN Bein Sports Droits De Diffusion RDC Lens Joseph Oughourlian LFP Piratage Renégociation Paiement Clubs

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paiement sans contact : vers une suppression du plafond de paiement ?En France, le paiement sans contact est actuellement plafonné à 50 euros par jour, et ce depuis 2020. Alors que le Royaume-Uni envisage de supprimer ce plafond de paiement, notre pays pourrait-il lui emboîter le pas ? Pas si sûr. Car les règles en la matière sont encadrées par l'Union européenne.

Lire la suite »

Ligue 1: DAZN lance une nouvelle offre pour séduire le public françaisDAZN a lancé ce mardi une nouvelle offre promotionnelle pour les fans de la Ligue 1. Afin de séduire le plus grand nombre d’abonnés potentiels, le principal diffuseur du championnat de France a encore baissé ses prix pour la fin de la saison.

Lire la suite »

Monaco : le match de Ligue 1 événement sur DAZN avec cette offre mi-saisonSi vous souhaitez suivre l’ensemble des diffusions de la plateforme de streaming DAZN, guettez un peu l’offre du moment.

Lire la suite »

Ligue 1: DAZN 'menacerait de ne pas payer' une échéance du mois de févrierPrincipal diffuseur de la Ligue 1, la plateforme DAZN menacerait de ne pas payer à la LFP l'échéance prévue le 15 février prochain, selon les informations données ce lundi dans l'After Foot sur RMC. Une manière de mettre la pression sur l'instance présidée par Vincent Labrune dans sa lutte contre le...

Lire la suite »

Philippe Diallo soutient DAZN face aux difficultés de la diffusion de la Ligue 1Le président de la FFF, Philippe Diallo, exprime son soutien envers DAZN, diffuseur de la Ligue 1, face aux difficultés rencontrées depuis son lancement. Le contrat de DAZN pour diffuser la Ligue 1 est conditionnel à l'obtention d'un nombre d'abonnés spécifique.

Lire la suite »

DAZN Propose un Pass mi-saison pour Suivre la Ligue 1 McDonald’sDAZN propose un Pass mi-saison pour suivre les matchs de la Ligue 1 McDonald’s jusqu’au 3 février. L’abonnement vous donne accès à huit matchs en direct par journée et un en différé.

Lire la suite »