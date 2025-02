DAZN et la LFP : Les Clubs Français sous Tension Face à un Délai de Décision

Le tribunal de commerce de Paris a annoncé qu'il rendrait son ordonnance dans le litige opposant la LFP à DAZN, la plateforme britannique détentrice des droits TV de la Ligue 1, seulement le 28 février prochain. DAZN a bloqué la moitié du versement qu'elle doit au football français, provoquant une situation de grande précarité financière pour les clubs de Ligue 1.

Les clubs français doivent se serrer la ceinture jusqu'à la fin du mois. Le tribunal de commerce de Paris, appelé à se prononcer sur le litige opposant la Ligue de Football Professionnel ( LFP ) à DAZN , la plateforme britannique détentrice des droits TV de la Ligue 1 , a annoncé qu'il ne rendrait son ordonnance que le 28 février prochain. DAZN a bloqué la moitié du versement qu'elle doit au football français (35 millions d'euros).

Après avoir entendu les avocats des deux parties pendant près de deux heures vendredi matin, le président du tribunal, Patrick Sayer, a jugé nécessaire ce délai pour « faire les choses bien » et analyser les conclusions du dossier. Cette décision a été accueillie avec beaucoup de déception par la LFP, qui considère ce délai trop long pour les clubs de Ligue 1 déjà confrontés à des difficultés financières. \« Les clubs attendent l'argent au jour même, à la minute même, dans la vraie vie ils calibrer toutes leurs obligations à l'échéancier des droits TV », a rappelé l'un des avocats de la LFP, Me Yves Werhli. « Permettre à un diffuseur de se faire justice lui-même, c'est mettre les clubs dans un extrême danger. » \Pour justifier la rétention de cette somme, DAZN évoque des conditions d'exploitation difficiles, en partie liées au piratage et au manque de coopération de certains clubs qui n'auraient pas rempli leurs obligations marketing. Selon l'avocat de DAZN, Jean-Luc Larribau, la LFP « a gravement manqué à son obligation de fournir les droits exclusifs, notamment avec l'importance du piratage » via les détenteurs des droits de la L1 à l'étranger, et « gravement manqué à ses obligations de soutien marketing ». « Ils nous ont constamment dénigrés. Leur absence de soutien a rendu impossible le succès de cette première année, leur manquement à l'exclusivité (à cause du piratage) également. La coupe est pleine. La LFP recherche une immunité en s'exposant à des dommages et intérêts qu'elle ne pourra pas payer », a-t-il poursuivi, n'hésitant pas à parler de « l’immense mauvaise foi » de la Ligue de football professionnel dans ce dossier. \ Pour l'avocat de la LFP, Thibaud d’Alès, l'obligation pour DAZN de payer la somme restante « n’est pas contestable ». « Il n’y a aucun manquement suffisamment grave pour suspendre l’exécution. Elle a été notifiée le 3 février. Elle est non-proportionnée : le manquement de quelques clubs ne peut pas justifier la rétention de 35 millions d’euros, a-t-il martelé. Elle n’est pas de bonne foi : le PDG de DAZN Brice Daumin a pris cette décision pour créer un électrochoc mais surtout comme mesure de rétorsion parce que la Ligue a refusé d’amender le contrat en y intégrant une part variable. Ne pas payer, c’est mettre les clubs dans une situation d’extrême danger. », a-t-il conclu. \





