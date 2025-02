DAZN vs LFP: Un conflit qui s'enlise

Le diffuseur DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP) sont en pleine guerre judiciaire. DAZN, qui diffuse 8 rencontres de Ligue 1 par journée, accuse la LFP de ne pas tenir ses engagements contractuels. La LFP, de son côté, réclame le paiement de 35 millions d'euros non réglés par DAZN. Les deux parties se disputent également la mise en place d'une part variable dans le paiement de la retransmission des matchs, que DAZN souhaite implémenter pour aider à attirer plus d'abonnés.

Le diffuseur principal de la Ligue 1 est convaincu qu'il sera condamné, vendredi, à payer à la LFP les 35 millions d'euros qu'il a mis sous séquestre. Mais même s'il perd cette manche, DAZN poursuivra son combat pour obtenir une révision de son contrat. Le suspense est palpable.

Vendredi matin, le tribunal des activités économiques de Paris étudiera la plainte en référé de la LFP qui demande à son partenaire DAZN (8 matches de Ligue 1 retransmis par journée, beIN Sports disposant d'une affiche) de respecter ses obligations contractuelles et de régler les 35 millions d'euros manquants à son échéance de février. La direction de DAZN ne doute pas qu'elle sera contrainte par la justice de libérer cette somme, mise sous séquestre pour l'instant, à la Ligue. Ce qui devrait soulager les clubs professionnels, alarmés à l'idée de ne pas toucher la totalité des 56,9 millions d'euros qui devaient leur être versés. Mais le rendez-vous de vendredi n'est qu'une étape, car une procédure judiciaire sur le fond est également engagée, depuis le 30 janvier, cette fois par DAZN. La plateforme a en effet assigné la LFP pour non-respect des conditions du contrat, notamment sur les moyens accordés à la lutte contre le piratage et le manque de participation d'une partie des clubs à l'amélioration du produit et des contenus. Après avoir sollicité la Ligue avant Noël pour tenter de mettre en place un paiement incluant une part variable qui obligerait l'instance et les clubs à l'aider davantage dans sa quête d'abonnés (aujourd'hui 500 000), la plateforme a finalement décidé de formaliser légalement les points de discussion devenus de plus en plus des points de tensions. Les modalités d'une part variable, aujourd'hui non prévue au contrat, ne semblent pas vouloir être étudiées par la Ligue. Cette dernière souhaite faire respecter tous les termes de l'accord (pour la période 2024-2029) tel qu'il a été signé l'été dernier, comme celui des droits magazines. Ainsi, l'émission du lundi soir Dans la zone, lancée récemment par DAZN, a été réinstallée dès la semaine suivant son lancement le dimanche soir, la LFP rappelant que France Télévisions disposait des droits des émissions de semaine avec son Mag Ligue 1. Un mirage en héritage. La plateforme aimerait aussi que les trois gros du Championnat, le Paris-SG, Marseille et Lyon, jouent le jeu de l'ouverture des vestiaires et des cars, de la scénarisation plus spectaculaire de l'arrivée des joueurs au stade... Et parfois plus de collaboration dans les obligations médiatiques déjà en place. Lors du dernier Angers-OM (0-2, dimanche), le diffuseur a ainsi vu rouge alors qu'il aurait essuyé un refus de faire venir son premier choix de joueur marseillais pour l'interview d'après-match, avant de voir ce même joueur être présenté en zone mixte à l'ensemble des médias non-détenteurs de droits. Estimant ne pas être écouté depuis près de deux mois, le 5 février, DAZN n'a donc réglé que la moitié de son échéance. Cinq jours plus tard, au terme d'une réunion avec la LFP, c'est par le biais de ses avocats que les dirigeants du diffuseur ont appris que leur partenaire, avec qui ils étaient en train de discuter, venait de les attaquer en référé. Une source proche de la LFP précise néanmoins que « la Ligue n'attaque pas, elle se défend ! C'est DAZN qui a attaqué en premier la Ligue et de façon très agressive, notamment en saisissant la justice il y a quinze jours. On a tout fait pour négocier et ils n'ont eu de cesse que de gagner du temps ». Depuis mardi, les échanges sont en tout cas stoppés entre les deux parties. Dont les liens complexes ne datent pas d'hier. DAZN ne s'est en effet jamais senti désiré par les principaux dirigeants de la LFP. La preuve ? La première offre de la plateforme britannique (500 millions d'euros pour toute la L1) a été repoussée d'un revers de main. À l'époque (novembre 2023), Vincent Labrune, le président de la LFP, croyait dur comme fer à la solution beIN Sports, qui devait garantir 700 millions d'euros annuels de droits domestiques, pour un total d'environ 900 millions d'euros en incluant les droits internationaux. La suite a montré qu'il s'agissait d'un mirage





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DAZN LFP Ligue 1 Droit De Diffusion Conflit Part Variable Piratage

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Droits TV de la Ligue 1 de football : DAZN et la LFP sortent les griefsLe diffuseur a mis sous séquestre 35 millions d’euros destinés à la LFP, qu’il accuse de «non-respect des termes du contrat» conclut en juillet. En réponse, la Ligue a assigné mercredi la plateforme devant le tribunal de commerce.

Lire la suite »

LFP poursuivit les discussions avec DAZN malgré les procédures judiciairesLe président de la LFP, Vincent Labrune, a annoncé mercredi soir que la Ligue poursuivait les négociations avec DAZN, malgré les procédures judiciaires engagées contre la plateforme pour non-paiement des droits TV de la Ligue 1.

Lire la suite »

Crise LFP-DAZN : La LFP saisit le Tribunal de Commerce, réunion d'urgence prévueLa Ligue de Football Professionnel (LFP) a engagé une procédure en référé contre DAZN, détenteur des droits de la Ligue 1, après le risque de non-paiement de la prochaine échéance de février. Une réunion d'urgence est organisée ce mercredi avec les membres du conseil d'administration pour discuter de la situation et des décisions à prendre.

Lire la suite »

La crise DAZN-LFP autour des droits TV de la Ligue 1 met Labrune sous pressionLe différend entre la LFP et DAZN ainsi que la crainte de ne pas toucher l'argent attendu dans les prochains jours plombent encore un peu plus une situation déjà tendue. Et accentuent la défiance envers Vincent Labrune.

Lire la suite »

DAZN et la LFP dans une impasse financièreDAZN et la Ligue de Football Professionnel française (LFP) se trouvent au cœur d'une dispute concernant le paiement des droits TV de la Ligue 1. DAZN a décidé de payer seulement 50% de l'échéance de février, invoquant des conditions d'exploitation difficiles et un manque de soutien de la LFP. La LFP, de son côté, a assigné DAZN en référé pour réclamer le paiement intégral. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la Ligue 1 et à la stabilité financière des clubs français.

Lire la suite »

Les abonnés DAZN à la Ligue 1 témoignent : «Après 3 demandes, j’ai enfin pu résilier»A mi-saison de la Ligue1 de football, son principal diffuseur, la plateforme britannique DAZN, baisse ses prix pour séduire plus d'abonnés. Mais ces derniers se montrent assez décontenancés par de telles évolutions tarifaires, d'après les témoignages reçus à Capital.

Lire la suite »