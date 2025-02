Corps retrouvé dans le Tarn : l'identification en cours

Un corps sans vie a été découvert dans le Tarn, à Peyre, dans le Sud-Aveyron. Les enquêteurs travaillent à son identification grâce à une analyse ADN. Le parquet de l'Aveyron exclut toute piste criminelle.

Un corps sans vie a été découvert dans le Tarn , à Peyre, dans le Sud-Aveyron. Les enquêteurs travaillent depuis à son identification. «Des vérifications judiciaires sont toujours en cours», a confirmé le procureur de l'Aveyron, Nicolas Rigot-Muller, à nos confrères de Midi Libre. Celui-ci appelle à éviter «toute interprétation hâtive». Une autopsie réalisée le vendredi 7 février à l'institut médico-légal de Montpellier a révélé un état de dégradation avancé du corps.

Afin de faciliter son identification, un fémur a été prélevé pour une analyse ADN. «Cette méthode permet de garantir une identification malgré l’état du corps», a précisé le procureur. Les résultats de l’examen devraient être connus d’ici la fin de la semaine. Les enquêteurs envisagent l’hypothèse d’un lien avec un homme sans domicile fixe porté disparu en octobre dernier. Ce dernier aurait été emporté par la crue du Tarn alors qu’il tentait de traverser la passerelle de Saoutadou, à Millau, en dépit des interdictions. Le parquet de l'Aveyron a aussi écarté toute piste criminelle. «Nous n’avons constaté aucune trace d’intervention d’un tiers», a affirmé Nicolas Rigot-Muller. Tout laisse à penser que la disparition est d’origine accidentelle, bien que les résultats ADN soient encore attendus pour confirmer l’identité de la victime





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Corps Sans Vie Tarn Identification ADN Inconnue

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’Agglo Centre Tarn se positionne en « bonne élève au niveau du département du Tarn »Agents, élus et partenaires se sont rassemblés tout récemment pour la cérémonie de vœux au siège de la Communauté de Communes Centre Tarn (CCCT).

Lire la suite »

Au château de Versailles, les corps-à-corps du peintre Guillaume BressonPeintre des violences urbaines, Guillaume Bresson expose à Versailles devant les grands tableaux d’Horace Vernet exaltant la conquête coloniale. Une confrontation engagée.

Lire la suite »

Le chevreau, nouvelle star des marchés ovins de l'Aveyron ?La Confédération paysanne propose d'ouvrir les marchés ovins à l'entrée du chevreau, afin de permettre aux éleveurs aveyronnais d'améliorer leurs revenus. Cette idée, loin du cliché anticapitaliste, vise à profiter des débouchés existants pour les bovins, ovins et chèvres de réforme.

Lire la suite »

La Médiathèque Sud-Aveyron célèbre la Journée nationale du livre avec un thème aquatiqueLa MéSA organise une soirée spéciale le samedi 1er février de 18h à 22h pour la Journée nationale du livre. Au programme, neuf espaces de lecture pour enfants et adultes, des contes, des expositions et des ateliers sur l'intelligence artificielle. L'événement se déroule autour du thème de l'eau, reflétant les préoccupations de la communauté concernant ce bien commun.

Lire la suite »

Depuis 13 ans, le banc de Jean Jaurès reste introuvable dans ce village de l’AveyronL’histoire insolite du banc blanc en chêne massif qui a disparu à Najac lors de travaux.

Lire la suite »

L'Aveyron brille au Sirha de Lyon avec ses talents de la boulangerie et du fromageL'Aveyron se distingue au Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Sirha) de Lyon avec les performances de Baptiste Jacob, deuxième de la Coupe de France de la boulangerie, et Fabienne Célard, participant à la Coupe de France des fromages.

Lire la suite »