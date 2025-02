Commerzbank Prévoit 3 900 Licenciements Face à la Tentative de Rachat d'UniCredit

La banque allemande Commerzbank annoncera la suppression de 3 900 emplois d'ici 2028, un plan d'économies visant à renforcer son indépendance face à la tentative de rachat de l'italienne UniCredit. Les licenciements, motivés par la numérisation et l'essor des sites internationaux, seront effectués progressivement avec un programme de préretraite. UniCredit, qui détient déjà 9,5 % de Commerzbank, a exprimé son intérêt pour une fusion, mais ce projet rencontre l'opposition de Commerzbank et du gouvernement allemand.

La banque allemande Commerzbank a annoncé son intention de supprimer 3 900 emplois d'ici 2028. Ce plan d'économies vise à renforcer l'indépendance de la banque alors qu'elle fait face à une tentative de rachat de la part de l'italien UniCredit. Ces suppressions de postes surviennent après des résultats financiers record en 2024. Le bénéfice net a atteint un niveau record de 2,7 milliards d'euros en 2024, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, comme annoncé fin janvier.

Commerzbank justifie ces licenciements par « la numérisation et l'essor des sites internationaux » et prévoit des charges de restructuration de 700 millions d'euros en 2025, selon un communiqué. La banque prévoit de se séparer de près de 10 % de son effectif actuel, en évitant les licenciements forcés. Un programme de préretraite progressive sera proposé dès cette année. Parallèlement, de nouveaux recrutements seront effectués à l'étranger et au sein de la filiale polonaise mBank. La banque assure que ses effectifs resteront stables à environ 36 700 employés à temps plein à terme.Depuis 2021, la deuxième banque privée allemande a déjà supprimé plusieurs milliers d'emplois et fermé des centaines d'agences, permettant à ses résultats de rebondir nettement depuis 2022. UniCredit a surpris le marché en septembre en acquérant 9,5 % de Commerzbank, dont la moitié auprès de l'État allemand, alimentant les spéculations sur un rachat. Le cours de Commerzbank a ainsi grimpé de 50 %, en vue de cette perspective. Puis en décembre, le patron d'UniCredit, Andrea Orcel, a déclaré détenir 28 %, sous réserve d'autorisations. Ses projets de fusion, suspendus jusqu'aux élections allemandes du 23 février, rencontrent l'opposition de Commerzbank et du gouvernement allemand, l'État détenant encore 12 % de la banque. « Nous attendons de pouvoir engager des discussions avec le nouveau gouvernement », avant toute décision sur une éventuelle offre, a expliqué Andrea Orcel lors d'une conférence avec des analystes. Le patron d'UniCredit a confirmé s'accorder environ un an avant de passer à l'acte ou non, assurant qu'une décision finale ne serait pas prise avant « trois, quatre ou cinq trimestres ». Il s'est néanmoins dit « optimiste » quant aux chances d'arriver à un « résultat positif » concernant Commerzbank après « des discussions constructives ». La deuxième banque italienne UniCredit a, par ailleurs, dépassé ses objectifs en dégageant un bénéfice net de 9,7 milliards d'euros en 2024. De quoi conforter son PDG dans ses projets d'acquisitions audacieux. UniCredit a lancé fin novembre une offre publique d'échange (OPE) d'actions sur Banco BPM, la valorisant à 10,1 milliards d'euros. Andrea Orcel a de nouveau surpris les marchés début février en rachetant une participation de 4,1 % dans l'assureur Generali.





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Commerzbank Unicredit Rachat Licenciements Fusion Banque Allemande Banque Italienne

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'expérience étonnante de Joseph Everett : 900 œufs en un mois !Un passionné de fitness de Tokyo partage ses résultats après avoir consommé 900 œufs en un mois, observant les effets sur sa performance sportive et sa santé. Des résultats encourageants, mais attention, cette expérience ne doit pas être reproduite.

Lire la suite »

Decathlon lance une nouvelle version améliorée de son sac à dos Speed 900 pour cyclistesDecathlon présente une nouvelle version de son sac à dos Speed 900, conçue spécifiquement pour les cyclistes. Amélioré par rapport à la version précédente, il offre une protection imperméable optimale contre les intempéries, une contenance de 25 litres, des bandes réfléchissantes 360° pour une meilleure visibilité nocturne, un accès facile à vos effets personnels via une ouverture latérale zippée, une poche extérieure pratique et un compartiment rembourré pour ordinateur portable jusqu'à 17 pouces.

Lire la suite »

ArcelorMittal Investit 900 Millions de Dollars aux États-Unis pour une Usine d'Acier DécarbonéLe géant de la sidérurgie ArcelorMittal a choisi les États-Unis pour investir près de 900 millions de dollars dans une nouvelle usine d'acier destinée à soutenir l'électrification mondiale. Cette décision intervient deux mois après la suspension du projet d'acier décarboné à Dunkerque en France en raison de l'insuffisance des aides européennes et de la concurrence asiatique.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine, jour 1079 : les Mirages sont arrivés, 900 soldats russes prisonniers à KourskLe ministre français de la défense a annoncé jeudi 6 février que les premiers avions de combat Mirage promis à l’Ukraine sont arrivés sur place. Kiev assure avoir capturé 909 soldats russes depuis le début de son opération lancée il y a six mois dans la région russe de Koursk.

Lire la suite »

N'attendez plus, l'iPhone 16 est à près de 900 euros sur le site CdiscountC’est en septembre dernier qu’Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’iPhone, avec plusieurs iPhone 16. Affiché à partir de 969 euros, l’iPhone 16 se retrouve en vente sur Cdiscount, à seulement 919 euros.

Lire la suite »

Guerre en RDC : nouvelle offensive du M23 et des troupes rwandaises, 2 900 morts à GomaAprès s’être emparé la semaine dernière de la capitale de la province du Nord-Kivu, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire censé être en vigueur depuis mardi

Lire la suite »