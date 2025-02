L'expérience étonnante de Joseph Everett : 900 œufs en un mois !

Un passionné de fitness de Tokyo partage ses résultats après avoir consommé 900 œufs en un mois, observant les effets sur sa performance sportive et sa santé. Des résultats encourageants, mais attention, cette expérience ne doit pas être reproduite.

Joseph Everett, un passionné de fitness résidant à Tokyo, a entrepris une expérience alimentaire audacieuse en consommant environ 900 œufs sur une période d'un mois, soit environ 30 œufs par jour. Il a partagé ses résultats sur sa page YouTube afin d'observer les effets de cette consommation massive sur sa performance sportive et sa santé globale. Attention, il est important de noter que cette expérience ne doit pas être reproduite.

Consommer 30 œufs par jour comporte des risques importants pour la santé. Une consommation excessive d'œufs peut entraîner une hausse du cholestérol LDL (le « mauvais » cholestérol), augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, un apport trop élevé en protéines peut surcharger les reins, particulièrement chez les personnes souffrant de troubles rénaux non diagnostiqués. Pour atteindre ce chiffre impressionnant, Joseph Everett a intégré les œufs de diverses manières dans son alimentation quotidienne. Il les consommait notamment sous forme de smoothies, mélangés à de la poudre protéinée et des fruits. Son régime comprenait également du riz, un peu de bœuf, du yaourt, des fruits, du miel et parfois une barre protéinée. « Une journée typique pour moi inclut 30 œufs, un bol de riz, un peu de bœuf, un peu de yaourt, quelques fruits, un peu de miel et peut-être une barre protéinée », détaille-t-il dans une vidéo YouTube. À la fin de cette période, Joseph a constaté une prise de masse musculaire de 5,9 kg, passant de 77,5 kg à environ 83,4 kg. Ses performances aux exercices de musculation se sont également améliorées, avec une augmentation de sa capacité de levage allant jusqu'à 20 kg supplémentaires par rapport à ses débuts. Des analyses sanguines effectuées avant et après l'expérience ont révélé des résultats intéressants. Everett a observé une diminution de ses triglycérides, un type de graisse présente dans le sang. De plus, aucune augmentation notable du « mauvais » cholestérol (LDL) n'a été détectée ; au contraire, une hausse du « bon » cholestérol (HDL), connu pour aider à éliminer le LDL du sang, a été observée. Ces résultats ont été possibles car Joseph Everett a un mode de vie très actif. En tant que sportif aguerri, il s'entraîne intensément, ce qui lui permet de métaboliser plus efficacement les protéines en excès. Il est important de souligner que cette expérience est à titre d'observation et ne doit pas être reproduite. Une consommation d'œufs aussi élevée peut être dangereuse pour la santé





Œufs Nutrition Fitness Santé Performance Sportive

