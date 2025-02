Clément Turpin, l'arbitre français devenu l'expert des penalties en Ligue des champions

Clément Turpin, un arbitre français de 42 ans, a marqué l'histoire de la Ligue des champions mardi soir en devenant l'arbitre ayant accordé le plus de penalties (29) dans la compétition. Son exploit s'est produit lors du choc des 16es de finale entre Manchester City et le Real Madrid.

Mardi soir, un arbitre français a marqué l'histoire de la Ligue des champions lors du choc des 16es de finale opposant Manchester City et le Real Madrid (2-3). Clément Turpin (42 ans) a écrit sa légende dans la plus prestigieuse compétition européenne. Ses 53 matchs arbitrés depuis son premier en septembre 2014, Maribor- Sport ing, en font un acteur incontournable de la C1.

En accordant un penalty à Phil Foden, blessé par Dani Ceballos à l'entrée de la surface madrilène (à 1-1, 77e), Turpin est devenu l'arbitre ayant accordé le plus de penalties (29) dans la compétition. Il devance ainsi son homologue allemand Felix Brych (49 ans), avec 28 penalties sifflés en 69 rencontres de C1, et le Turc Cüneyt Çakir (48 ans), qui compte 27 penalties sifflés en 54 matchs arbitrés. Clément Turpin affiche une moyenne de presque 0,55 penalty par match arbitré en Ligue des champions, une statistique largement supérieure à sa moyenne en Ligue 1 (0,32), avec 93 penalties sifflés en 293 matchs. Si Thomas Tuchel avait récemment exprimé son désaccord avec ses décisions arbitrales, lors du quart de finale retour de C1 entre le Bayern Munich et Manchester City (1-1) en avril 2023, mardi soir, autour du sommet à l'Etihad Stadium, aucun incident majeur n'a soulevé de polémique





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ligue Des Champions Arbitre Clément Turpin Penalty Manchester City Real Madrid

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Clément Turpin arbitre le choc Manchester City-Real Madrid en Ligue des championsUn arbitre français, Clément Turpin, dirigera le choc titanesque entre Manchester City et le Real Madrid en Ligue des champions mardi soir.

Lire la suite »

Clément Turpin dirigera le derby de l'Occitanie entre Toulouse et MontpellierL'arbitre international français Clément Turpin sera au sifflet du derby de l'Occitanie ce dimanche entre Toulouse et Montpellier. C'est la deuxième fois cette saison qu'il officie une rencontre du TFC.

Lire la suite »

Clément Turpin arbitrera le derby de l'Occitanie entre Toulouse et MontpellierL'arbitre international Clément Turpin sera au sifflet du derby de l'Occitanie entre Toulouse et Montpellier ce dimanche à 17h au Stadium. C'est la deuxième fois cette saison qu'il officie une rencontre du TFC.

Lire la suite »

Clément Turpin arbitrera Manchester City - Real MadridL'arbitre français Clément Turpin a été désigné pour officier le match aller des play-offs de la Ligue des champions entre Manchester City et Real Madrid, mardi soir. La désignation de M. Turpin, qui a déjà dirigé plusieurs matches impliquant le Real, ne devrait pas susciter de critiques à Madrid.

Lire la suite »

Clément Turpin, arbitre du Real Madrid-Manchester City, sous le feu des projecteursL'arbitre français Clément Turpin a été choisi pour diriger le match aller des barrages de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. Sa nomination est particulièrement sensible en raison des tensions actuelles autour de l'arbitrage en Espagne et des performances précédentes du Real avec Turpin comme arbitre.

Lire la suite »

Évelyne Dhéliat : son secret pour garder sa silhouette et son témoignage sur son cancer du seinÀ l'occasion des 50 ans de TF1, Évelyne Dhéliat, icône de la météo française, se confie sur son secret pour rester en forme et sur son combat contre le cancer du sein qu'elle a surmonté en 2012.

Lire la suite »