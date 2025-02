Clément Turpin, arbitre du Real Madrid-Manchester City, sous le feu des projecteurs

L'arbitre français Clément Turpin a été choisi pour diriger le match aller des barrages de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. Sa nomination est particulièrement sensible en raison des tensions actuelles autour de l'arbitrage en Espagne et des performances précédentes du Real avec Turpin comme arbitre.

Certes, ce n'est que du football, mais Clément Turpin aura sans doute l'un des métiers les plus durs du monde pendant 90 minutes ce mardi soir à l'Etihad Stadium lors du barrage aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid (21h). En ce moment, ce n'est pas un cadeau d'arbitrer le club merengue. En Espagne, l'arbitrage est au cœur des tensions. Dernier épisode en date ? Le penalty litigieux accordé à l'Atlético contre le Real en Liga, après consultation de la VAR.

Carlo Ancelotti a exprimé son incompréhension, et le Real avait déjà déposé une plainte auprès de la fédération espagnole lors du dernier match de championnat contre l'Espanyol Barcelone. Les vidéos à répétition de Real Madrid TV contre les arbitres continuent aussi à faire scandale. L'Atlético estime que le Real met une 'pression' malsaine. Le Séville FC accuse même le club de 'tenter de détruire le football espagnol'. C'est un tel sujet que la nomination de l'arbitre du match face à Manchester City, qui aurait pu passer inaperçue, était particulièrement attendue. Le (mal)heureux élu s'appelle Clément Turpin. De quoi réjouir la presse madrilène, qui voit là un arbitre expérimenté, et se rappelle de bons souvenirs. Le Français a arbitré sept fois le Real Madrid, pour un nul et six victoires des Merengue. Parmi elles, le sacre en finale de la Ligue des champions contre Liverpool (1-0). De l'autre côté, Clément Turpin a déjà croisé la route des Cityzen à quatre reprises. Ils se sont imposés deux fois, pour un nul et une défaite, cette saison contre la Juventus (2-0). La bonne série du Real avec Clément Turpin continuera-t-elle ce mardi en Angleterre ? Chacun de ses faits et gestes sera scruté de près, comme sa carrière a été décortiquée par la presse madrilène avant la rencontre. La Cadena Cope complimente sa 'tranquillité', AS loue son style 'peu interventionniste'. Dans la surface, le Français reste pourtant l’un de ceux qui intervient le plus. Clément Turpin est l’arbitre en activité ayant sifflé le plus de penalties en Ligue des champions (25 en 52 matchs), à égalité avec l’Allemand Felix Brych (25 en 69 matchs)





