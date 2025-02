Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez : Tensions au sein du parti Les Républicains

La candidature simultanée de Bruno Retailleau et Laurent Wauquez à la présidence des Républicains a provoqué des frictions au sein du parti. Ségolène Royal a vivement critiqué Bruno Retailleau, lui demandant de se concentrer sur son travail de ministre de l'Intérieur plutôt que de se lancer dans une campagne politique.

Alors que Bruno Retailleau , ministre de l'Intérieur du gouvernement Bayrou, a annoncé mercredi 12 février sa candidature à la présidence des Républicains , Laurent Wauquiez , président du groupe La Droite républicaine à l’Assemblée nationale, a fait de même le lendemain. Cette annonce simultanée a provoqué quelques tensions au sein du parti, car les deux hommes ne semblent pas être sur la même longueur d'onde.

Le député de la Haute-Loire n’a d’ailleurs pas hésité à tacler le ministre : 'Qu’est-ce qui a marché au cours des derniers mois ? C’est qu’on a trouvé notre complémentarité avec, d’une part, les ministres au gouvernement pleinement consacrés à leurs tâches. Et de l’autre côté, cette mission de refondation de notre famille politique.' Invitée sur le plateau de RTL matin ce vendredi 14 février, Ségolène Royal a donné son avis sur la situation et elle n’a pas mâché ses mots. 'Ils ne sont pas très nombreux déjà, donc s’ils se divisent entre eux, c’est quand même problématique', a-t-elle déclaré en premier lieu, avant de poursuivre, toujours aussi directe : 'Ce qu’il y a, c’est que les Français veulent des ministres à la tâche. C’est déjà anticiper l’échéance électorale future… Il fait ça pour la présidentielle Le gars est ministre de l’Intérieur, qu’il s’occupe de son travail !' Ségolène Royal n’hésite pas à critiquer Bruno Retailleau L’ancienne ministre de l’Environnement, qui n’hésite jamais à exprimer ses désaccords, a ajouté : 'Qu’il obtienne des résultats et qu’il ne fasse pas seulement de la communication et des conférences de presse. On attend des résultats.' Selon l’ex-compagne de François Hollande, 'il y a tous les jours des problèmes extrêmement graves de violence et on voit le ministre de l’Intérieur qui pense déjà…' Face à la mère de quatre enfants se trouvait Antonin André, rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. En effet, ils participaient à la section 'On n’est pas toujours d’accord' dans l’émission. Ce dernier a alors interrompu Ségolène Royal : 'Ce n’est pas nouveau des ministres qui ont des activités politiques. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy qui avait pris l’UMP contre la volonté de Jacques Chirac, a été ministre de l’Intérieur et patron de l’UMP. Ça n’a pas desservi ses statistiques au ministère de l’Intérieur.' Des propos que l’ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2007 n’a pas réfuté





