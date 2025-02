Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence des Républicains

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a officialisé sa candidature à la tête des Républicains. Sa popularité croissante au sein du gouvernement et son image d'homme de droite ferme ont suscité l'enthousiasme de certains militants LR qui cherchent une alternative à Laurent Wauquiez.

Bruno Retailleau a officiellement annoncé sa candidature à la présidence des Républicains ce mercredi 12 février. Dans un courrier adressé aux militants, révélé par Le Figaro, le ministre de l'Intérieur écrit : « Aujourd'hui, je veux faire pour mon parti ce que je fais à la tête de mon ministère : parler vrai et agir vite ». « Je le sens, ajoute Bruno Retailleau . La droite est de nouveau écoutée (...) et c’est pourquoi demain, elle peut gagner ».

« Je ne chercherai pas à être ce que je ne suis pas. Je suis un homme de droite qui porte des convictions de droite », poursuit-il.Bruno Retailleau souhaite profiter de sa popularité croissante depuis son arrivée place Beauvau. Malgré la censure du gouvernement Barnier et l'instabilité politique due à l'absence de majorité à l'Assemblée, Bruno Retailleau semble solidement installé à l'Intérieur. On observe un « effet Retailleau » au sein du gouvernement. Une situation qui surprend dans les rangs du socle commun, notamment chez Renaissance. « C'est du pain béni pour la droite, ce qui passe avec Bruno Retailleau. Qui l'aurait cru », reconnaît un conseiller du socle commun. Cette popularité naissante « fascine » aussi un parlementaire Les Républicains. L'effet Retailleau se fait aussi sentir au sein du gouvernement de François Bayrou. « Il est doué, il est bosseur et il a une ligne. Depuis qu’il est au ministère de l’Intérieur, il communique bien. On ne peut pas dire qu’il n’a pas de colonne vertébrale, y compris quand ça tangue », énumère un ministre qui loue aussi sa loyauté, en référence au soutien de Bruno Retailleau à François Fillon lors de la présidentielle de 2017. Un autre collègue du gouvernement vante son côté « bon camarade ». « Il est agréable et aidant. Si vous n’avez pas d’antagonisme avec lui, il peut se montrer facile à travailler. Laurent Wauquiez, lui, est plus dur », compare-t-il.Face à Laurent Wauquiez. Et c'est un avantage inattendu qui porte aussi Bruno Retailleau : celui d'offrir une alternative à Laurent Wauquiez pour présider Les Républicains. « Beaucoup lui disent qu’il faut qu'il y aille, parce qu'ils ne veulent pas de Laurent Wauquiez », rapporte un observateur. Cet argument a de quoi convaincre Xavier Bertrand, dont l'inimitié avec Laurent Wauquiez est connue. Le président LR de la région Hauts-de-France a aussi cédé à l'effet Retailleau. Interrogé dans l'émission C dans l'air de France 5 le mardi 11 février, le président LR de la région Hauts-de-France « souhaite » que le ministre de l'Intérieur « soit candidat » pour prendre la tête du parti. « Il faut quelqu'un de différent, quelqu'un de neuf », a-t-il ajouté. Le locataire de la place Beauvau serait « un très bon président des Républicains », a-t-il ajouté. « Est-ce que je suis intéressé par la présidence de LR ? La réponse est non », a-t-il indiqué. Xavier Betrand prend tout de même le soin de préciser que « ça n'engage en rien le choix pour 2027 ». Du côté de Renaissance, un député abonde : « Il est bon dans ce qu’il fait ». « Mais après, il faudra transformer les mots, en actes », ajoute-t-il. Ce dernier pointe un risque pour Bruno Retailleau, celui de faire ombrage au Rassemblement national. « Les députés RN pourraient décider de censurer le gouvernement, parce qu'ils voient un danger en Retailleau », prévient-il.





RTLFrance / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bruno Retailleau Les Républicains Présidence Candidature Laurent Wauquiez Xavier Bertrand

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence des RépublicainsLe ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé sa candidature à la présidence du parti Les Républicains, posant ainsi un défi à Laurent Wauquiez qui espérait prendre la tête du parti. Retailleau met en avant les succès récents de la droite et ses 'mesures de fermeté' à l'Intérieur, tout en insistant sur l'importance d'agir vite.

Lire la suite »

Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains ?Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, laisse entendre dans une interview au JDD qu'il pourrait se présenter à la présidence des Républicains. Il affirme que la droite reprenne des couleurs et qu'il est prêt à prendre part à la reconstruction du projet de droite. Cette annonce suscite des spéculations sur une possible confrontation avec Laurent Wauquiez, autre poids lourd de la droite.

Lire la suite »

Aide médicale d'État: 'On y touchera', assure Bruno Retailleau, ministre de l'IntérieurVIDÉO - Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est l'invité de BFM Politique ce dimanche 19 janvier 2025. BrunoRetailleau

Lire la suite »

Bruno Retailleau contre Laurent Wauquiez chez Les Républicains : vers une guerre des chefs « dévastatrice »Un bureau politique des Républicains se tient ce mercredi 5 janvier pour refonder le parti, sans président depuis le départ d’Eric Ciotti. Le contexte est tendu entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Les hostilités ont débuté dès mardi soir lors d’un dîner en tête à tête à Beauvau entre les deux hommes, rivaux potentiels pour prendre la tête du parti.

Lire la suite »

Bruno Retailleau: Être français, c'est respecter le mode de vie et les principes républicainsLe ministre de l'Intérieur a déclaré que pour être français, il faut respecter le mode de vie et les principes républicains du pays. Il a mis en avant l'importance de l'assimilation et s'est montré d'accord avec l'idée de François Bayrou d'un débat plus large sur ce qu'est être français.

Lire la suite »

Les Républicains : une 'guerre des chefs' entre Retailleau et Wauquiez peut-elle éclater ?Qui succèdera à Éric Ciotti à la tête des Républicains ? En interne, Laurent Wauquiez a fait savoir au ministre de l'Intérieur qu'il convoitait le poste.

Lire la suite »