Blessure de Jackson : Nkunku, une solution imparfaite pour Chelsea

L'attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, est victime d'une déchirure musculaire qui le forcera à rester absent deux mois. Cette nouvelle vient aggraver la situation de Chelsea, déjà privé de Kai Havertz pour la durée de la saison. Enzo Maresca se tourne vers Christopher Nkunku pour combler le vide à la pointe de l'attaque, mais cette solution ne semble pas idéale pour l'entraîneur italien.

Attaquant Nicolas Jackson , due à une déchirure musculaire, sera absent pendant deux mois, comme l'a annoncé le Telegraph. C'est une mauvaise nouvelle pour l'entraîneur de Chelsea , Enzo Maresca , qui envisage de faire confiance à Christopher Nkunku pour le remplacer. Cependant, cette solution ne satisfait pas pleinement le technicien italien. En ce moment, être un attaquant d'un club anglais est un véritable défi.

Après la blessure de Kai Havertz, annoncée mardi et qui l'éloignera des terrains pour le reste de la saison, c'est au tour de Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea, de subir une déchirure musculaire importante aux ischios. Enzo Maresca, son entraîneur chez les Blues, a déclaré : « Nous savions qu'il s'agissait d'un problème musculaire, mais nous ne connaissions pas l'ampleur du problème car la réaction de Nicolas Jackson était assez bonne. Malheureusement, il a subi un scanner il y a quelques jours et les résultats étaient assez graves. Il sera absent pendant six à huit semaines. Le champion italien a notamment loué l'apport de Nicolas Jackson : « Sur et en dehors du terrain. À chaque conférence de presse, on me pose des questions sur Nico et à chaque conférence de presse, je dis que c'est un joueur important qui fait des merveilles avec et sans ballon, souligne-t-il. Lorsque nous avons joué contre Brighton, il n'était pas disponible, et tout le monde s'est dit qu'il était difficile de jouer sans un numéro 9. Le technicien italien se retrouve face à un véritable casse-tête à la pointe de l'attaque car Chelsea est déjà privé de Marc Guiu et n'a donc plus d'attaquant de pointe. Le seul espoir reste la solution de Christopher Nkunku, en tant que faux numéro 9, une solution qui n'est pas pleinement convaincante pour Enzo Maresca. « Je dis depuis le premier jour que Christopher Nkunku n'est pas un numéro 9, affirme-t-il. Christo est un milieu de terrain offensif. Nous l'utilisons comme numéro 9 pour trouver une solution, mais nous savons très bien que Christo n'est pas un vrai numéro 9. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous devions probablement changer quelque chose. L'occasion de s'adresser à une légère critique envers le joueur français, annoncé sur le départ cet hiver, mais qui est finalement resté à Chelsea. « Je considère Christo comme un joueur très important depuis que nous avons commencé. Le problème, c'est que les joueurs pensent qu'ils ne sont importants que s'ils jouent. S'ils ne jouent pas, ils ne se sentent pas importants, regrette Enzo Maresca. Maintenant que la fenêtre de transfert est fermée, tout le monde est là. Il peut essayer de nous aider jusqu'à la fin. Jusqu'à présent remplaçant dans le système du technicien italien, Christopher Nkunku a l'occasion de prouver qu'il a sa place en tant que titulaire à Chelsea





