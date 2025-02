Havertz Absent pour le Reste de la Saison à Cause d'une Blessure aux Ischio-jambiers

Arsenal a annoncé que Kai Havertz sera absent pour le reste de la saison à cause d'une déchirure aux ischio-jambiers.

Arsenal , jeudi, a annoncé qu'il perdrait son attaquant allemand Kai Havertz pour le reste de la saison à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. L'entourage d' Arsenal craignait depuis quelques jours un forfait de longue durée pour Havertz, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers lors d'un stage à Dubaï la semaine dernière. La nouvelle a été confirmée jeudi par un communiqué d' Arsenal , qui a déclaré que l'attaquant allemand serait absent pour le reste de la saison.

« Les examens et les consultations avec des spécialistes ont confirmé que la blessure nécessitait une opération, qui aura lieu dans les prochains jours, a déclaré le club. Peu après l'intervention, Kai commencera son programme de rééducation et de récupération, qui devrait s'étendre jusqu'à la préparation de la prochaine saison. » Cette absence prolongée représente une mauvaise nouvelle pour l'entraîneur londonien Mikel Arteta, qui se retrouve privé d'un véritable avant-centre jusqu'à la fin de la saison, car Gabriel Jesus est également blessé pour de longs mois suite à une rupture d'un ligament croisé du genou. Bukayo Saka, dont le retour est espéré pour mars, et Gabriel Martinelli souffrent également de blessures. En attaque, Arteta ne peut compter que sur son milieu offensif Martin Odegaard, les ailiers Leandro Trossard et Raheem Sterling, ainsi que le jeune Ethan Nwaneri (17 ans), capable de jouer en attaque centrale ou sur un côté. Après 24 journées, les Gunners occupent actuellement la deuxième place de la Premier League, à sept points du leader, Liverpool





lequipe

