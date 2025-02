Biarritz Olympique Rompt avec Masivesi Dakuwaqa après Agression sur Coéquipier

Masivesi Dakuwaqa, joueur du Biarritz Olympique, a été remercié par le club après avoir mordu un coéquipier lors d'une soirée salsa. L'incident a entraîné une enquête interne et judiciaire, et le joueur sera jugé le 30 mai.

Masivesi Dakuwaqa , joueur de rugby du Biarritz Olympique , a été remercié par son club après une altercation violente avec un coéquipier. L'incident, survenu dans la nuit du 31 janvier, a entraîné une enquête interne et judiciaire. Dakuwaqa, ivre, a mordu Pierre Pagès, un demi de mêlée, à la joue lors d'une soirée salsa. Pagès a nécessité une vingtaine de points de suture et a été hospitalisé.

Le Fidjien a été placé en garde à vue et reconnu coupable de violences par le tribunal correctionnel de Bayonne. Il devra répondre devant la justice le 30 mai. Le Biarritz Olympique, dans un communiqué, a annoncé la rupture immédiate du contrat du joueur de 30 ans, soulignant que les faits reprochés « rendaient impossible la poursuite de son engagement ». Dakuwaqa, quant à lui, a exprimé son choc et ses regrets dans un entretien à L'Equipe, affirmant qu'il n'aurait jamais commis d'acte violent sans avoir bu. Il a également déclaré souhaiter s'excuser auprès de Pagès et de sa famille





