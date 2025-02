Biarritz résilie le contrat de Masivesi Dakuwaqa après agression

Le club de Biarritz a mis fin à son contrat avec le troisième ligne Masivesi Dakuwaqa suite à une agression contre son coéquipier Pierre Pagès. L'incident s'est produit lors d'une soirée entre joueurs au bar « Chez Erik » à Anglet.

Biarritz a rompu son contrat avec le troisième ligne Masivesi Dakuwaqa avec effet immédiat, le 10 février. Cette décision intervient après que Dakuwaqa ait été placé en garde à vue le 1er février pour agression contre son coéquipier Pierre Pagès , ancien joueur du Stade Toulousain (2018-2020). Les faits se sont produits lors d'une soirée entre joueurs au bar «Chez Erik » à Anglet.

Selon les informations recueillies, un altercation aurait éclaté entre les joueurs et Pagès aurait tenté de calmer la situation. Dakuwaqa aurait alors mordu la joue de Pagès, qui a dû être transporté à l'hôpital après avoir été pris en charge par les secours. Une enquête a été ouverte par Biarritz et a abouti à la décision de résilier le contrat de Dakuwaqa. Dans un communiqué, le club basque a déclaré que les actes reprochés à Dakuwaqa « ont rendu impossible la poursuite de son engagement avec le club ». Biarritz a également annoncé qu'il ne ferait aucun commentaire supplémentaire sur cette décision. Dakuwaqa est convoqué le 30 mai prochain pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il sera jugé pour « dégradation » et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 10 jours. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby Biarritz Masivesi Dakuwaqa Pierre Pagès Aggression

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Biarritz Olympique : morsure de Dakuwaqa sur Pagès, le récit d’une soirée qui a dérapéLa grave morsure de Masivesi Dakuwaqa sur le visage de son équipier Pierre Pagès, dans la nuit de jeudi à vendredi, ne traduirait pas des tensions dans le groupe biarrot mais relèverait de l’acte isolé sous l’empire de l’alcool

Lire la suite »

Rivalite au Rugby : Morsure Grave et Mise à PiedUne dispute entre joueurs de rugby du Biarritz Olympique a dégénéré suite à une soirée alcoolisée, conduisant à une morsure grave infligée à Pierre Pagès par son coéquipier Masivesi Dakuwaqa. Le club a qualifié l'incident de grave, et Dakuwaqa a été mis à pied pendant l'enquête.

Lire la suite »

Biarritz Olympique : Masivesi Dakuwaqa reconnaît avoir agressé un de ses coéquipiers à la sortie d’un barLe troisième ligne fidjien est sorti de garde à vue, ce 1er février vers 16 heures. Il a reconnu les faits et accepté une procédure de CRPC qui permet une condamnation rapide.

Lire la suite »

Morsure de Pierre Pagès : son coéquipier Masivesi Dakuwaqa sera jugé en mai après s’en être pris au joueur duDu nouveau dans l’affaire Masivesi Dakuwaqa. Après sa violente altercation avec Pierre Pagès, le troisième ligne fidjien du Biarritz Olympique a été libéré de garde à vue, mais devra répondre de ses actes devant la justice et son club. Son avenir à Biarritz s’annonce incertain.

Lire la suite »

Le troisième-ligne biarrot Masivesi Dakuwaqa mis à pied, son coéquipier Pierre Pagès est sorti de l'hôpitalAprès la bagarre entre plusieurs joueurs de Biarritz dans la nuit de jeudi à vendredi, le troisième-ligne Masivesi Dakuwaqa a été mis à pied à titre conservatoire par les dirigeants du club tandis que Pierre Pagès, blessé à la joue, est rentré chez lui avec vingt points de suture.

Lire la suite »

Biarritz Olympique: Pierre Pagès hospitalisé après une altercationLe demi de mêlée du Biarritz Olympique, Pierre Pagès, a été hospitalisé à la suite d'une bagarre dans un bar d'Anglet. Un autre joueur du club a également été blessé en essayant de calmer la situation. Le club basque a annoncé qu'il coopèrera avec les autorités et prendra des sanctions appropriées contre les joueurs impliqués.

Lire la suite »