Beats Powerbeats Pro 2 : Nouveaux écouteurs sportifs avec capteur de fréquence cardiaque et réduction de bruit active

Les Powerbeats Pro 2, la nouvelle génération d'écouteurs sportifs de Beats, sont enfin disponibles. Ils intègrent un capteur de fréquence cardiaque, un design plus ergonomique, une réduction de bruit active et une autonomie prolongée.

Beats, longtemps resté discret en matière de mises à jour pour ses écouteurs sportifs , a finalement décidé de donner un coup de jeune à ses Powerbeats Pro. La première génération avait conquis de nombreux fans grâce à ses performances et son design, mais la concurrence, notamment chez Jabra, Sony et d'autres leaders du marché audio, n'a pas attendu. Les Powerbeats Pro 2 sont donc la preuve que Beats est prêt à reprendre sa place de leader.

Ces nouveaux écouteurs sportifs intègrent une série de nouveautés qui les rendent plus légers, plus intelligents et mieux équipés. Le plus notable est l'arrivée d'un capteur de fréquence cardiaque optique LED, capable d'envoyer plus de 100 pulsations lumineuses par seconde pour analyser le flux sanguin. Les données sont ensuite transmises en temps réel à l'application Santé sur iOS ou à d'autres plateformes comme Nike Run Club ou Peloton.Le design des Powerbeats Pro 2 conserve leur forme distinctive avec les crochets d'oreille, mais ces derniers ont été affinés et renforcés avec un alliage de nickel et de titane, offrant plus de souplesse et de résistance. Le poids est réduit de 20 % par rapport à la première génération, et le confort est amélioré grâce à cinq tailles d'embouts en silicone. Un autre changement notable concerne le boîtier de charge, qui devient 33 % plus compact et compatible avec la recharge sans fil Qi, une première pour les Powerbeats. En matière d'audio, Beats a équipé ses nouveaux écouteurs de transducteurs retravaillés et d'un amplificateur à haut rendement. La restitution sonore est plus équilibrée, avec des basses profondes mais maîtrisées, un registre médium plus clair et des aigus définis. La réduction du bruit active (ANC) et un mode Transparence sont également ajoutés pour une meilleure isolation sonore.Enfin, Beats annonce une autonomie de 10 heures d'écoute sur une seule charge, même avec l'ANC activé, et jusqu'à 45 heures avec le boîtier. La recharge rapide Fast Fuel permet d'obtenir 90 minutes d'écoute en seulement 5 minutes de charge. La puce Apple H2 assure une faible latence et une compatibilité avec l'audio spatial et le suivi dynamique de la tête. Les Powerbeats Pro 2 sont disponibles en noir, mauve, orange et sable et sont commercialisés à 299,95 €.





