Baleine à Bosse Évacue Kayakiste Intacte dans le Détroit de Magellan

Adrian Simancas, 24 ans, a été surpris par une baleine à bosse pendant une virée en kayak au large de Punta Arenas, au Chili. La baleine a englouti lui et son kayak, mais l'a ensuite recraché indemne. L'incident a été capturé en vidéo par le père d'Adrian, qui était également présent sur l'eau.

Une baleine à bosse a surpris un kayakiste en avalant brièvement son kayak et son occupant dans le détroit de Magellan, au Chili . Le jeune homme, Adrian Simancas, âgé de 24 ans, pagayait le 8 février au large de Punta Arenas, en Patagonie, lorsqu'une baleine à bosse a soudainement émergé de l'eau et l'a englouti.

Adrian et son kayak jaune ont disparu sous la surface pendant quelques secondes avant que le jeune homme ne ressorte, sous le choc, tandis que le dos de la baleine remontait à la surface. Adrian, d'origine vénézuélienne, a déclaré à la chaîne chilienne TVN qu'il ne comprenait pas ce qui se passait et qu'il avait cru être avalé. Heureusement, il n'a subi aucune blessure. L'incident a été filmé par le père d'Adrian, Dell Simancas, lui aussi kayakiste, qui a entendu crier son fils après avoir été recraché par la baleine. Dell a expliqué à TVN qu'il a eu très peur pendant les trois secondes où il n'a pas vu Adrian, avant qu'il ne réapparaisse soudainement. Les experts affirment qu'il est peu probable que la baleine ait réellement avalé Adrian, car la largeur de son gosier est inférieure à 40 cm. Il semble que le kayak ait été pris dans la zone d'alimentation de la baleine, qui a émergé à la surface sur le côté, la bouche ouverte, comme si elle se nourrissait. Maria José Pérez, biologiste marine à l'Université du Chili, a expliqué qu'il est possible que la baleine ait simplement tenté de capturer le kayak, et que le jeune homme ait été coincé à l'intérieur. Cette histoire, similaire à celle de Pinocchio, n'est pas inédite. En 2021, un pêcheur de homard du Massachusetts a été « avalé » brièvement par une baleine à bosse avant d'être rejeté sain et sauf.





