Kayakiste piégé dans la gueule d'une baleine à bosse au Chili

Un kayakiste chilienne a vécu une expérience terrifiante lorsqu'une immense baleine à bosse l'a pris dans sa gueule. La scène, filmée par son père, montre Adrián Simancas coincé pendant quelques secondes avant d'être relâché indemne.

Samedi 8 février, Adrián Simancas vivait une expérience inoubliable au sud du Chili . En compagnie de son père, il naviguait en kayak dans la baie El Águila, située dans le détroit de Magellan, quand une immense baleine à bosse a soudainement émergé sous son kayak jaune. Pendant quelques secondes, Adrián a été pris au piège dans la gueule du cétacé géant. Heureusement, il a été rapidement relâché, indemne.

\«J'ai cru qu'elle m'avait déjà mangé et avalé», raconte Adrián, encore marqué par cette rencontre inattendue. Pris de panique, il a d'abord pensé à une orque, car il venait justement d'en discuter avec son père. «Mais en ressortant, j'ai compris que la baleine s'était sans doute approchée par curiosité, ou peut-être pour communiquer quelque chose.» \La scène, incroyable et terrifiante, a été filmée par son père, qui restait à quelques mètres. «Reste calme, reste calme», lui dit-il dans la vidéo, tandis qu'Adrián se débat dans la gueule de la baleine. Quelques instants plus tard, Adrián a pu regagner la rive, sous le choc mais sain et sauf. Si les attaques de baleines sont extrêmement rares, celles des orques suscitent l'intérêt des scientifiques. Ces dernières années, plusieurs voiliers ont été mystérieusement pris pour cible au large des côtes ibériques, un phénomène qui reste inexpliqué





Le_Figaro

Baleine À Bosse Chili Kayak Rencontre Inattendue Océan

France Dernières Nouvelles, France Actualités

