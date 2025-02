Avranches Renouvelle Son Engagement pour la Nature

La commune d'Avranches a à nouveau obtenu le label « Engagé pour la nature » de l'Agence normande de développement et de biodiversité, reconnaissant son engagement envers la biodiversité dans toutes ses politiques municipales.

La commune d'Avranches a à nouveau obtenu le label « Engagé pour la nature » délivré par l'Agence normande de développement et de biodiversité. La cérémonie officielle pour la remise du label aura lieu à Saint-Lô fin février. « Ce renouvellement témoigne de notre engagement à intégrer la biodiversité dans toutes nos actions municipales », explique Camille Peschet, conseillère municipale chargée de la transition écologique.

La démarche repose sur deux principes fondamentaux : intégrer la biodiversité dans toutes les politiques municipales et structurer les actions autour de trois axes stratégiques. Le premier axe porte sur les aménagements et la biodiversité. Il s'agit notamment de désimperméabiliser les sols, de préserver les végétaux locaux et de créer des espaces propices à la faune et la flore. La ville prévoit, par exemple, un circuit pédestre alliant culture et nature. Le second axe vise une meilleure gestion écologique des espaces verts en collaboration avec les associations locales. Cela se traduit par le fauchage différencié, la récupération des eaux de pluie au stade Fenouillère et une réflexion sur des pratiques plus durables à la cantine scolaire. La municipalité prévoit également la réhabilitation de sites pollués. Le troisième axe concerne la gestion des arbres dans la ville. La municipalité souhaite répertorier les espèces existantes et mieux anticiper leur adaptation aux changements climatiques. « Nous devons penser dès aujourd'hui aux conditions de demain », souligne l'élue municipale Camille Peschet. Une charte de l'arbre est actuellement en cours d'élaboration. Depuis 2021, la ville mène des réaménagements urbains et une collecte de données avec le Groupe Ornithologique Normand. Les cours d'école ont été végétalisées pour sensibiliser les enfants à la biodiversité. « Éduquer dès le plus jeune âge est essentiel, car ce sont eux qui façonneront la ville de demain », ajoute la conseillère municipale. D'ici trois ans, la ville prévoit d'installer des nichoirs, de poursuivre la végétalisation du cimetière et d'achever la charte de l'arbre. Ce document servira de guide pour adapter la stratégie municipale en fonction des évolutions du terrain et des progrès en écologie urbaine





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BIODIVERSITE ECOLOGIE AGRICULTURE ENGAGEMENT Ville

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Appeville March'Eure renouvelle son bureau et dévoile son programme 2025L'association Appeville March'Eure, spécialisée dans les randonnées, a procédé au renouvellement de son bureau suite au décès de son président fondateur en 2024. Le programme d'activités pour 2025 a également été dévoilé, incluant un séjour dans le golfe du Morbihan, une randonnée en étoile en Cotentin et des randonnées sur le nouveau chemin de grande randonnée de Pays Vièvre et Risle.

Lire la suite »

Le Trail des Calanques se renouvelle pour son 40e anniversaire à LuminyLa 40e édition du Trail des Calanques se tiendra ce dimanche entre Luminy et le Parc Pastré avec quelques petites nouveautés au programme.

Lire la suite »

Collection Chiffre Rouge : Dior Renouvelle son Héritage avec de Nouvelles MontresDior ressuscite sa collection emblématique Chiffre Rouge avec de nouvelles montres rouges, célébrant l'héritage de Monsieur Dior et son amour pour la couleur rouge.

Lire la suite »

Cat's Eyes : c'est officiel, TF1 renouvelle son live action à succèsMoins d'un après sa diffusion initiale, la série Cat's Eyes organise déjà le tournage de sa seconde saison.

Lire la suite »

Évelyne Dhéliat : son secret pour garder sa silhouette et son témoignage sur son cancer du seinÀ l'occasion des 50 ans de TF1, Évelyne Dhéliat, icône de la météo française, se confie sur son secret pour rester en forme et sur son combat contre le cancer du sein qu'elle a surmonté en 2012.

Lire la suite »

Le sous-préfet Avranches-Granville est le référent « loup » dans la ManchePierre Chauleur, le sous-préfet de la circonscription Avranches-Granville, est référent « loup » dans le département de la Manche. Il explique l'organisation de la protection.

Lire la suite »