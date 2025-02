Collection Chiffre Rouge : Dior Renouvelle son Héritage avec de Nouvelles Montres

Dior ressuscite sa collection emblématique Chiffre Rouge avec de nouvelles montres rouges, célébrant l'héritage de Monsieur Dior et son amour pour la couleur rouge.

Lancée en 2004, la collection Chiffre Rouge de Dior a été créée pour rendre hommage à l’univers de Christian Dior , en particulier à son amour pour la couleur rouge et au chiffre 8, qu’il considérait comme son porte-bonheur. En 2024, neuf ans après avoir été retirée de la vente, la collection Chiffre Rouge a fait son grand retour en février. Un mois là-encore symbolique pour Dior puisque son premier défilé avait eu lieu le 12 février 1947.

Cette année, le 7 février 2025, Dior a présenté une nouvelle édition, célébrant à la fois l’héritage et l’évolution intemporelle de la maison : des montres Chiffre Rouge rouges. Une ode à l'excellence créative, la collection Chiffre Rouge se distingue par son audace et son caractère unique, avec son boîtier rond bipartite à l'asymétrie architecturale et sa couronne décalée à quatre heures. Vingt ans après ses débuts, de nouveaux modèles apparaissent et livrent des codes emblématiques de la Maison : des détails raffinés qui allient élégance et couture. Ces pièces sont habillées d’une teinte rouge vibrante, couleur que Monsieur Dior voyait comme celle de la vie. Les nouvelles pièces sont disponibles avec de multiples finitions, se distinguant par des pierres et un effet noir ultramat. Très contemporain, ce modèle est disponible en deux tailles, 38mm et 41mm, et s’impose comme un véritable statement, aussi bien dans les collections féminines que masculines.Dior Chiffre Rouge 38 mm or rose et diamants noirs Disponible à 17.500 euros, cette montre Dior 38 mm allie élégance et sophistication. Son boîtier en acier traité DLC noir est sublimé par une lunette sertie de 60 diamants noirs (1,2 ct). Le cadran, dégradé rouge et gravé du motif cannelé, apporte une touche de couleur unique. Les aiguilles des heures et des minutes en or noir contrastent avec l'aiguille des secondes rouge et ajoute de la vivacité à l'ensemble. Elle dispose d'un mouvement automatique CD.002, avec une fréquence de 28'800 alt/h, et offre une réserve de marche de 50 heures. Étanche jusqu'à 100 mètres, son bracelet en caoutchouc noir motif macro-cannage est équipé d'un système d'interchangeabilité, et sa boucle déployante en acier DLC noir garantit un ajustement parfait. Cette montre allie ainsi luxe, performance et style.Dior Chiffre Rouge 38 mm acier noir ultramat Disponible à 9400 euros, cette deuxième montre Dior dotée d'un boîtier 38 mm en acier DLC noir ultramat combine design moderne et performance. Sa lunette, également en acier DLC noir, est crantée entre 9 heures et 12 heures. Le cadran, dégradé de rouge avec un motif cannelé, met en valeur les aiguilles des heures et des minutes en or noir, tandis que l'aiguille des secondes, rouge, apporte une touche de dynamisme. Osant tous les mix-and-match, son bracelet en caoutchouc noir avec motif macro-cannage dispose d'un système d'interchangeabilité, et la boucle déployante en acier DLC noir assure un confort optimal. Comme sur les autres modèles de la collection Chiffre Rouge, on retrouve le chiffre fétiche de Monsieur Dior : le 8. Il apparaît chaque mois en rouge dans le guichet de date situé à 4 heures. Équipée du mouvement automatique CD.002, avec une fréquence de 28'800 alt/h et une réserve de marche de 50 heures, ce garde-temps est également étanche jusqu'à 100 mètres. Dior Chiffre Rouge Chronographe 41 mm Disponible à 15.000 euros, cette montre Dior de 41 mm en acier DLC noir ultramat se distingue par son design raffiné et ses fonctions chronographe. La lunette en acier DLC noir est crantée entre 9 heures et 12 heures, tandis que le cadran dégradé rouge avec motif cannelé donne à la montre un caractère unique. L'aiguille des secondes du chronographe, rouge, contraste avec les aiguilles des heures et des minutes en or noir. Cette montre chronographe est équipée du mouvement automatique CD.001, avec une fréquence de 36.000 alt/h et une réserve de marche de 48 heures. Le chronographe permet de mesurer les secondes, les minutes et les heures, et la montre est étanche jusqu'à 100 mètres. Son bracelet en caoutchouc noir, motif micro-cannage, est interchangeable et sa boucle déployante en acier DLC noir assure un ajustement parfait. Cela donne une montre est à la fois élégante et fonctionnelle.





