Avi Assouly, la voix de l'OM, est décédé

Avi Assouly, ancien journaliste sportif et député suppléant des Bouches-du-Rhône, est décédé à l'âge de 71 ans. Il était connu pour ses commentaires de plus de 1 500 matchs de l'Olympique de Marseille et pour son témoignage poignant de la catastrophe de Furiani en 1992.

Ancien journaliste sportif et député suppléant de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, Avi Assouly est décédé à l'âge de 71 ans. Il a été élu au palais Bourbon de juillet 2012 à mai 2014, suite à l'entrée de Marie-Arlette Carlotti dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous la présidence de François Hollande.

Mais Assouly était surtout connu à Marseille comme « la voix de l'OM » avec plus de 1 500 matchs commentés sur les ondes de France Bleu Provence, devenu Ici Provence, de 1992 à 2009. Rescapé de la catastrophe de Furiani, Assouly a été profondément marqué par le drame qui a coûté la vie à 18 personnes et blessé plus de 2 000 autres, le 5 mai 1992. L'effondrement d'une tribune temporaire du stade bastiais juste avant une demi-finale de Coupe de France a plongé le journaliste dans un coma de 21 jours et l'a empêché de travailler pendant près d'un an. « Déchiré de partout », il a néanmoins surmonté cette épreuve tragique.Né d'une famille pieds-noirs près d'Oran, Assouly a commencé sa carrière comme greffier au tribunal de Besançon avant de devenir journaliste sportif. Le père de trois enfants a également travaillé comme commercial, vendeur de jeans et même gardien de kibboutz pendant la guerre du Kippour en 1973 en Israël. Assouly est devenu une figure emblématique du football français, notamment grâce à une bourde légendaire sur les réseaux sociaux. Lors du match retour du 1er tour de la Coupe de l'UEFA 2006-2007 entre l'OM et les Tchèques du Mlada Boleslav, il avait mal interprété la règle des buts à l'extérieur et avait déclaré l'OM qualifié, malgré l'élimination. Tel était le charisme d'Assouly, il a transformé cette gaffe en une anecdote mémorable





