Assurance automobile : les prix flambent pour les voitures électriques et hybrides

Les primes d'assurance automobile ont augmenté de 9,3% en 2024, touchant particulièrement les voitures électriques et hybrides. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, notamment la suppression progressive de l'avantage fiscal TSCA et la complexité des réparations de ces véhicules. Cependant, de nouvelles technologies pourraient permettre de réduire les primes à l'avenir.

En matière d' assurance automobile , les conducteurs ont l'habitude de payer, chaque année. Et ce dernier millésime ne va pas les décevoir : selon le bilan sur l'évolution des tarifs d'assurance du comparateur en ligne Les Furets, leurs primes ont grimpé de 15,5 % en trois ans, et de 9,3 % pour la seule année 2024. Avec un pic observé entre juin et août, note le site, la prime moyenne atteignant alors 1 034 euros par an, avant de redescendre à 957 euros en fin d'année.

Si la hausse est généralisée, elle ne frappe pas les propriétaires de voitures hybrides ou électriques de la même manière. En effet, ceux qui assurent un véhicule hybride ont vu leur prime augmenter de 13 % par rapport à 2023 en formule tous risques, pour une facture annuelle de 1 100 euros, et de 6 % au tiers, pour débourser 756 euros par an. Mais c'est pire du côté des conducteurs de voitures 100 % électriques. Ils ont subi la plus forte inflation, avec des hausses de 20 % en tous risques et de 19 % au tiers, pour une prime respectivement proposée en moyenne à 1 014 euros par an et à 679 euros par an. Plusieurs phénomènes expliquent ces hausses, comme la suppression progressive de l'avantage fiscal TSCA (Taxe spéciale sur les conventions d'assurance). Par exemple, ceux qui ont acheté leur voiture électrique en 2023 ont encore pu profiter de l'exonération de la TSCA pendant l'année 2024, mais seulement à hauteur de 50 %. Tandis que les propriétaires de véhicules électriques achetés en 2022 n’ont plus eu le droit à cet avantage fiscal en 2024. Il y a aussi les coûts de réparation plus élevés, et les interventions techniques toujours plus complexes sur ce type de véhicules électrifiés. Face à cette tendance inflationniste, les demandes de devis d'assurance dans le but d'économiser ont d'ailleurs bondi de 30 % sur la plateforme de comparaison. Les conducteurs de voitures électriques devront négocier leur prime d’assurancePas de chance donc pour ces propriétaires de véhicules dits zéro émission, dont la première promesse est de faire des économies à l’usage. C’est raté pour l’assurance ! Surtout que 2025 leur réserve aussi son lot de majorations. Selon les professionnels du secteur, les prix des contrats vont encore évoluer, et pas dans le bon sens, avec des cotisations de 6 à 9 % plus chères pour tout le monde. Les raisons : un plus grand nombre de sinistres (vol de voitures, accidents, etc), qui s’ajoute à la hausse continue de la tarification des pièces détachées, et à la réévaluation au 1er janvier 2025 de la surprime Cat Nat, couvrant les catastrophes naturelles. Ce qui impactera probablement aussi directement les primes des assurés électriques. Mais les électro-assurés ont peut-être une chance de voir leur budget assurance auto s’alléger. Car les assureurs pourraient revoir leur tarification, du fait des nouvelles générations de batteries, qui augmentent l’autonomie des véhicules, et réduisent donc les risques liés aux pannes de batteries, notamment sur longue distance. Les assureurs pourraient aussi tenir compte de la meilleure longévité de ces batteries, alors que jusqu’ici, leurs limites en la matière ont longtemps été un facteur de hausse des primes. Même chose avec les systèmes avancés d’aide à la conduite, de plus en plus courants, qui contribuent à réduire la fréquence des sinistres. Ces progrès pourraient ainsi compenser la hausse des tarifs globaux. En s’appuyant sur leurs données de télémétrie, les compagnies d’assurance sont par ailleurs dans les starting blocks pour proposer davantage de contrats personnalisés aux propriétaires de véhicules électriques et hybrides, en se basant directement sur l’usage réel et leur (éco)conduite. Ces solutions appelées « pay as you drive » ou « pay how you drive », récompensent les meilleurs conducteurs à coups de rabais sur les cotisations. Et elles commencent à gagner du terrain en France. Pour choisir votre contrat, ou le renégocier, il est essentiel de comparer les offres d’assurance adaptées à vos besoins, et les garanties spécifiques proposées. En collaboration avec l’Etat, les assureurs vont essayer de rendre leurs offres plus attractives en 2025 afin d’inciter les clients à investir dans la mobilité électrique. Il faut savoir que depuis dix ans, un automobiliste est en droit de résilier son contrat d’assurance à tout moment, une fois la première année écoulée. Cette disposition de la loi Hamon permet de faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur prix. >>Ne ratez rien de l’actualité de l’automobile en vous abonnant à notre newsletter aut





