ASA à un souffle des demi-finales, la JL Bourg s'impose en quart de finale de la Coupe de France

L'Alliance Sport Alsace, un club de Pro B, a mené pendant la majorité du match contre la JL Bourg, mais a finalement été battu in extremis. La JL Bourg accède ainsi pour la première fois de son histoire aux demi-finales de la Coupe de France.

L’Alliance Sport Alsace (ASA), un véritable Petit Poucet de la Coupe de France, a mené pendant 39 minutes et 18 secondes avant d'être finalement défait in extremis par la JL Bourg (65-64). Le pensionnaire de Pro B a réalisé une formidable aventure dans la compétition, entamée avec un match non terminé en 1/64e de finale à Charleville-Mézières suite à un dunk ayant détruit le panneau, et culminant aux portes du dernier carré.

Malgré sept points de bonus et un soutien populaire conséquent à la Forest Arena, l'ASA n'a cédé la tête qu'à 42 secondes de la fin sur un tir primé de la JL Bourg. Dans les dernières secondes, le meneur catalan de la JL Bourg a volontairement manqué son tir après avoir mené son équipe à la victoire, laissant l'ASA sans possibilité de relancer le match. Léopold Ca, joueur de l'ASA, a exprimé sa frustration à l'issue du match, regrettant une erreur défensive sur la dernière action. La JL Bourg, championne de Pro A, a quant à elle profité de son sang-froid et de la vaillance de ses cadres pour accéder aux demi-finales pour la première fois de son histoire. Cette qualification est une belle revanche pour le club bressane après cinq défaites en quart de finale de la Coupe de France. Il s'apprête maintenant à jouer la Leaders Cup, offrant ainsi une opportunité de remporter les deux trophées les plus accessibles du basket français.





