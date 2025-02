Anne Hidalgo attaque en diffamation Nelly Garnier après les accusations sur la mort d'Elias

Une vive clash au Conseil de Paris : Anne Hidalgo attaque en diffamation Nelly Garnier, élue LR, après ses accusations sur la responsabilité de la gauche parisienne dans la mort d'Elias, 14 ans victime d'une agression au couteau.

Un affrontement rare et intense a secoué le Conseil de Paris. La maire socialiste Anne Hidalgo a décidé d'attaquer en diffamation l'élue Les Républicains Nelly Garnier , proche de Rachida Dati, après que cette dernière ait accusé mercredi la gauche parisienne d'être partiellement responsable de la mort du jeune Elias , victime d'une agression au couteau le 25 janvier.

« La gauche parisienne est dans le déni et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni, votre idéologie de l'excuse et de l'aveuglement », a déclaré Nelly Garnier lors des questions d'actualité du Conseil de Paris, en présence du préfet de police Laurent Nuñez. Hidalgo s'est insurgée contre une « surenchère populiste ». Anne Hidalgo a demandé à l'élue du groupe Changer Paris, coprésidé par Rachida Dati, de retirer ses propos avant d'interrompre définitivement la séance des questions d'actualité, un événement exceptionnel. « Face à son refus obstiné (de retirer ses propos), j'ai pris la décision responsable d'attaquer Mme Garnier en diffamation », a annoncé la maire socialiste, dénonçant une « surenchère populiste et nauséabonde ». Une séance extraordinaire du Conseil de Paris a été convoquée pour vendredi matin afin de voter les poursuites en justice contre Nelly Garnier. « Les échecs d'Anne Hidalgo ne nous feront pas taire », ont rétorqué les élus de Changer Paris dans un communiqué. « Le déni de l'insécurité désarme la société et les jeunes Parisiens en sont les victimes », estiment-ils, ajoutant que « depuis des années, nous demandons à Mme Hidalgo de prendre des mesures de prévention comme armer la police municipale ».Toutefois, une partie de la droite s'est dissociée des propos de Nelly Garnier. Le premier groupe d'opposition au Conseil de Paris, Union Capitale, codirigé par Agnès Evren (LR), Geoffroy Boulard (LR) et Pierre-Yves Bournazel (Horizons), ainsi que le groupe Demain Paris porté par le sénateur LR Francis Szpiner, ont exprimé leur désaccord. Elias, 14 ans, avait été poignardé à la sortie d'un entraînement de football dans le 14e arrondissement de Paris après avoir résisté à un vol de téléphone portable. Deux mineurs de 16 et 17 ans, connus de la justice, ont été arrêtés et mis en examen pour « extorsion avec violences ayant entraîné la mort » de l'adolescent.





