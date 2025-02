Anne Hidalgo Porte plainte contre Nelly Garnier pour Diffamation

La maire de Paris, Anne Hidalgo, répond à des accusations graves de l'élue LR Nelly Garnier concernant la mort d'Élias, un jeune de 14 ans poignardé lors d'un vol. Les propos de Garnier accusent la gauche parisienne de responsabilité dans le drame, suscitant une violente réaction de la maire Hidalgo.

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo , a annoncé qu'elle porterait plainte en diffamation contre l'élue LR Nelly Garnier , proche de Rachida Dati. Cette décision intervient suite aux accusations formulées par Nelly Garnier lors du Conseil de Paris mercredi dernier, accusant la gauche parisienne d'être en partie responsable de la mort du jeune Élias , poignardé le 25 janvier .

\« La gauche parisienne est dans le déni et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Élias a aussi été armé par votre déni, votre idéologie de l'excuse et de l'aveuglement », a déclaré Nelly Garnier lors des questions d'actualité du Conseil de Paris, en présence du préfet de police Laurent Nuñez. Face à l'intransigeance de Nelly Garnier à retirer ses propos, Anne Hidalgo a décidé d'entamer des poursuites judiciaires contre elle, dénonçant une « surenchère populiste et nauséabonde ». \Une séance extraordinaire du Conseil de Paris a été convoquée ce vendredi matin pour voter les poursuites en justice contre Nelly Garnier. « Les échecs d'Anne Hidalgo ne nous feront pas taire », ont rétorqué les élus de Changer Paris dans un communiqué. « Le déni de l'insécurité désarme la société et les jeunes Parisiens en sont les victimes », estiment-ils, ajoutant que « depuis des années, nous demandons à Mme Hidalgo de prendre des mesures de prévention comme armer la police municipale ». Le premier groupe d'opposition au Conseil de Paris, Union Capitale, ainsi que le groupe Demain Paris, se sont désolidarisés des propos de Nelly Garnier. Élias, 14 ans, avait été poignardé à la sortie d'un entraînement de football dans le 14e arrondissement de Paris pour avoir résisté au vol de son portable. Deux mineurs de 16 et 17 ans, connus de la justice, ont été arrêtés et mis en examen pour « extorsion avec violences ayant entraîné la mort » de l'adolescent.





