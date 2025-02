Activités d'Éveil pour Bébés de 0 à 24 Mois

Cet article explore les activités d'éveil adaptées aux bébés de 0 à 24 mois, en mettant l'accent sur l'importance de stimuler leur développement à chaque étape de leur croissance. Il propose des suggestions d'activités spécifiques pour différents âges, notamment de 6 à 12 mois et de 12 à 18 mois, en soulignant les progrès importants de la motricité et de la communication de ces petits êtres.

Entre 0 et 24 mois, le bébé se développe à une vitesse fulgurante. Il apprend d'abord à passer d'une position allongée à assise, puis à marcher, à saisir des objets avec ses mains... Si l'on doit l'encourager et le guider dans son développement , il est essentiel de choisir des activités adaptées et d'éviter de le surstimuler. Voici des activités d' éveil adaptées aux bébé s selon leur âge, de 0 à 24 mois.C'est entre 6 et 12 mois que l'enfant commence à se déplacer de manière volontaire.

Il comprend parfaitement les situations de son quotidien, il communique, de manière non verbale, avec son entourage. Il tend les bras pour être pris dans les bras, il dit au revoir, il sourit et rit face à une situation. Voici 10 activités d'éveil qui conviendront à un bébé âgé entre 6 et 12 mois.C'est entre 12 et 18 mois que l'enfant développe considérablement sa motricité et apprend à se déplacer de façon autonome. On admet qu'en moyenne, un enfant commence à marcher sans appui aux alentours de ses 13 mois. Voici 10 activités à réaliser pour l’aider à bien se développer. Avant même de naître, le bébé est nourri de stimuli qu'il perçoit et reçoit. Et, dès la naissance, l'enfant garde en souvenir ces expériences sensorielles qui seront amenées à être développées tout au long de sa vie. Il est donc important de veiller à le nourrir de toutes ces informations qu'il a déjà enregistrées et de lui proposer des activités adaptées à son âge. La motricité du bébé va énormément évoluer entre 6 et 12 mois. Quels jeux et jouets offrir à votre enfant pour développer ses capacités et l'amuser ? Doctissimo vous propose une sélection de cadeaux. À l'approche de sa deuxième année, le bébé s'autonomise physiquement : il sait très certainement marcher, il est capable de déplacer des gros objets : c'est l'âge où la vigilance des parents est mise à rude épreuve ! Voici 10 activités d’éveil à faire avec votre bébé de 18 à 24 mois





