Zverev et Fritz éliminés dès les quarts de finale

Alexander Zverev, deuxième joueur mondial, a été éliminé en quart de finale du tournoi de tennis ATP 250 de Buenos Aires face à Francisco Cerundolo. Taylor Fritz, quatrième joueur mondial, a également été éliminé par Alejandro Davidovich à Delray Beach. João Fonseca a réalisé un parcours surprenant en atteignant les demi-finales à Buenos Aires.

Alexander Zverev , le deuxième joueur mondial, a été éliminé vendredi en quart de finale du tournoi de tennis ATP 250 de Buenos Aires face à Francisco Cerundolo (3-6, 6-3, 6-2). À Delray Beach , Taylor Fritz a connu le même sort contre Alejandro Davidovich (7-6 (7/4), 7-6 (7/5)). João Fonseca a quant à lui réalisé un parcours surprenant à Buenos Aires . Ce vendredi n'a pas été favorable aux têtes de série numéro 1.

Alexander Zverev et Taylor Fritz ont tous deux été éliminés dès les quarts de finale. L'Allemand, deuxième joueur mondial, a été dominé par l'Argentin Francisco Cerundolo (3-6, 6-3, 6-2) à Buenos Aires. De son côté, Taylor Fritz, quatrième joueur mondial, n'a pas réussi à déjouer la stratégie d'Alejandro Davidovich (7-6 (7/4), 7-6 (7/5)). Arrivé à Buenos Aires pour poursuivre sa préparation sur terre battue, Zverev n'aura disputé que deux matchs. Cerundolo l'a rapidement renvoyé chez lui. « Il y avait beaucoup de vent, c'était très difficile de jouer. Je pense qu'aucun de nous deux n'a bien joué, mais je me suis senti plus à l'aise à la fin et j'en ai profité », a déclaré l'Argentin, qui signe la plus importante victoire de sa carrière. Cerundolo affrontera samedi en demi-finale l'Espagnol Pedro Martinez (41e mondial). Dans l'autre partie du tableau, João Fonseca poursuit sa progression fulgurante. Le jeune Brésilien de 18 ans a pourtant été mené par Mariano Navone. Mais alors qu'il était mené 5 à 3 dans le deuxième set, il a trouvé les ressources pour écarter deux balles de match avant de renverser la situation et de remporter son billet pour les demi-finales (3-6, 6-4, 7-5). À Delray Beach, Taylor Fritz a vécu une nouvelle déception. Déjà éliminé dès son deuxième match la semaine précédente à Dallas face à Denis Shapovalov, l'Américain a cette fois-ci subi la défaite face à un Alejandro Davidovich qui n'a pas tremblé dans les moments décisifs (7-6 (7/4), 7-6 (7/5)). Ce dernier confirme ainsi son début de saison prometteur. Double tenant du titre en Floride, Fritz traverse une période difficile à domicile.





Eurosport_FR / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tennis Zverev Fritz Cerundolo Davidovich Fonseca Buenos Aires Delray Beach

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Alexander Zverev rebondit à Buenos Aires après son échec à l'Open d'AustralieAprès sa troisième défaite en finale de Grand Chelem à l'Open d'Australie contre Jannik Sinner, Alexander Zverev a choisi Buenos Aires pour relancer sa saison. Loin de l'Europe et de l'Australie, l'Allemand cherche à retrouver la confiance et à gommer ses défauts face à de nouveaux défis.

Lire la suite »

Joao Fonseca, le phénomène du tennis brésilien, vise le quart de finale à Buenos AiresA seulement 18 ans, Joao Fonseca s'impose comme une nouvelle star du tennis mondial. Après un parcours remarqué à l'Open d'Australie, il continue sa progression en Amérique du Sud. Bien qu'il ait connu une ascension fulgurante, Fonseca reste humble et concentré sur ses objectifs sportifs.

Lire la suite »

À Buenos Aires, le ruisseau Sarandi qui a viré couleur rouge carmin inquiète les habitantsLes habitants du village riverain d’Avellaneda mettent en cause les rejets des usines voisines.

Lire la suite »

À Buenos Aires, comment les « Milei boys » torpillent la bureaucratieLe président argentin Javier Milei, à Rome, le 14 décembre 2024.

Lire la suite »

Diego Schwartzman: Adieux émotionnels à Buenos Airesà l'âge de 32 ans, l'Argentin Diego Schwartzman dispute son dernier tournoi à Buenos Aires. L'occasion pour lui de revenir sur une carrière pleine d'émotions, de sacrifices et de réussites malgré ses nombreux défis.

Lire la suite »

Alexander Zverev s’est rendu en avion au tournoi de Buenos Aires et vit la hantise de beaucoup de vacanciersLe numéro 2 mondial de tennis est arrivé sans problème en Argentine, mais il aura plus de mal à retrouver ses valises…

Lire la suite »