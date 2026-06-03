Zurich : des locataires expulsés pour rénovation, trois ans plus tard rien n'a changé et les loyers ont explosé

Plusieurs locataires du quartier de Seebach à Zurich ont été expulsés en 2022 sous prétexte de rénovations. Aucun travaux n'a été réalisé, et les appartements sont désormais proposés à la location de courte terme à des prix démesurés, laissant les anciens résidents dans l'incertitude.

Dans le quartier de Seebach à Zurich , en Suisse, plusieurs locataires ont été expulsés en 2022 de leur logement pour des travaux de rénovation . Plus de trois ans après, aucun travaux n'a été entrepris, et le loyer a augmenté de 400% par rapport au prix initial.

Les anciens locataires, dont une femme d'origine mexicaine et son compagnon, ainsi que sept autres personnes, se sont vu promettre la priorité pour réintégrer les lieux après les rénovations. Cette promesse n'a jamais été tenue.

De plus, l'appartement, qui était ancien mais en bon état, semble être disponible à la location de courte durée via des plateformes comme Booking, à un prix exorbitant. La gestion de l'immeuble a changé plusieurs fois ; les propriétaires actuels sont un couple résidant à New York, et depuis mars 2026, la société Dinvest AG en assure la gestion





MagazineCapital / 🏆 2. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zurich Expulsion Locataires Rénovation Hausse Loyers Location Courte Durée Dinvest AG

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panne internet chez Bouygues télécom depuis plusieurs jours : des riverains de plusieurs communes privés de connexionDans le sud du Gard des pannes persistantes empêchent des riverains de se connecter depuis leur box depuis fin mai.

Read more »

Affaire Dupont de Ligonnès : un prêtre affirme avoir reçu une confession du suspect en 2022Un prêtre témoigne sur M6 avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans l'Aude et déclare que le suspect présumé lui aurait avoué les meurtres de sa famille. Ce témoignage direct, relayé dans l'émission Appel à témoins, n'est pas encore corroboré par les autorités.

Read more »

Un prêtre affirme avoir recueilli la confession de Dupont de Ligonnès en 2022Quinze ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, un prétendu prêtre a affirmé mardi soir sur M6 avoir recueilli la confession du fugitif en 2022 dans l'Aude

Read more »

Xavier Dupont de Ligonnès : un prêtre raconte sa confession en 2022Onze ans après la tuerie familiale de Nantes, un prêtre affirme avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Le fugitif serait donc toujours en vie, selon ce témoignage. Un ancien enquêteur partage également sa conviction que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant.

Read more »