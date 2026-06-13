ZTE REDMAGIC 11s Pro : un smartphone gaming à refroidissement liquide

Le REDMAGIC 11s Pro, filiale de ZTE, est un smartphone gaming à refroidissement liquide qui reprend le design de son prédécesseur. Il dispose d'un écran OLED de 6,85 pouces, d'une dalle hypnotisante, d'une certification IPX8 contre l'eau et d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cependant, il est proche de son prédécesseur et profite de sa sortie pour revoir le tarif de son smartphone gaming.

Le REDMAGIC 11s Pro, filiale de ZTE , se positionne sur le marché européen en proposant un smartphone gaming à refroidissement liquide. Il reprend le design de son prédécesseur, avec un écran OLED de 6,85 pouces, une dalle hypnotisante et des performances améliorées par rapport au REDMAGIC 11 Pro.

Cependant, il est proche de son prédécesseur et profite de sa sortie pour revoir le tarif de son smartphone gaming. Il est robuste contre l'eau mais pas contre la poussière. Il dispose d'un écran bord à bord, d'un verre Gorilla Glass de génération inconnue, d'une prise jack 3,5 mm et d'une certification IPX8. Il embarque 12 Go de RAM et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, offrant des performances améliorées de 2,5 % en moyenne.

Cependant, il reste un smartphone performant, capable de propulser n'importe quel jeu du marché en qualité maximale et à haute fréquence





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