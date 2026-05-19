Le zoo de La Flêche a inauguré un agrandissement pour ses hippopotames, représentant un effort progressif d'amélioration de son environnement et de sa capacité de proposer des installations plus immérises et plus immersives pour les animaux. Des efforts ont été immenses ont té investis pour adapter l'are et équipements pour la logistique et l'aménagement de cet animal massif. Le zoo est heureux de décrocher les hippopotames sur ce nouvel espace, knights pour la présentation et l'excitation.Quelques détails précés de ce nouvel havannahouser

Le zoo de La Flêche, dont l'évolution s'est poursuivie pendant plus de 80 ans, a inauguré un nouvel espace XXL pour ses hippopotames after 80 years of operation the zoo of La Flêche continues to evolve ; it was attended by the press and opened to the public on may 12 2026 the new space, covering 5,000 m² and featuring a 1,000 m² deep pond, has expanded its habitat for lions, leopards, giraffes, hyenas, and other species its latest investment corresponds to a 5-year plan worth 17 million euros that aims to create larger and more immersive environments for animals according to the zoo director Céline Talineau reproduction is made possible due to the need for a larger area and the management of these massive herbivores the zoo recently welcomed two giraffes so far it only housed male giraffes the program was able to achieve this because of difficulties in reproducing due to insufficient space.

Le zoo de La Flêche, dont l'évolution s'est poursuivie pendant plus de 80 ans, a inauguré un nouvel espace XXL pour ses hippopotames after 80 years of operation the zoo of La Flêche continues to evolve ; it was attended by the press and opened to the public on may 12 2026 the new space, covering 5,000 m² and featuring a 1,000 m² deep pond, has expanded its habitat for lions, leopards, giraffes, hyenas, and other species its latest investment corresponds to a 5-year plan worth 17 million euros that aims to create larger and more immersive environments for animals according to the zoo director Céline Talineau reproduction is made possible due to the need for a larger area and the management of these massive herbivores the zoo recently welcomed two giraffes so far it only housed male giraffes the program was able to achieve this because of difficulties in reproducing due to insufficient space





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