Zone humide pédagogique des étangs de Chars (Val-d'Oise) : pêcheurs deviennent des sentinelles et des protecteurs de la nature

La zone humide pédagogique des étangs de Chars (Val-d'Oise) a pour objectif de sensibiliser à la biodiversité et à l'environnement par la Fédération de pêche du Val-d'Oise. Une zone humide pédagogique a été aménagée par la Fédération de pêche aux étangs de Noisement à Chars (Val-d’Oise). Les pêcheurs deviennent des sentinelles et des protecteurs de la nature, tandis que la zone humide est un réservoir de vie qui sert à la biodiversité et attire une faune et une flore spécifiques.

La zone humide pédagogique des étangs de Chars (Val-d'Oise) a pour objectif de sensibiliser à la biodiversité et à l'environnement par la Fédération de pêche du Val-d'Oise.

Une zone humide pédagogique a été aménagée par la Fédération de pêche aux étangs de Noisement à Chars (Val-d’Oise). Traditionnellement, les associations de pêche gèrent les droits de pêche, empoissonnent et surveillent les points d'eau. Les pêcheurs deviennent des sentinelles et des protecteurs de la nature, explique Lydia Raizin, directrice de la Fédération départementale du Val-d’Oise, forte d'un réseau de seize associations locales et 4 000 adhérents.

Une zone humide (marais, tourbière, prairie inondable, bord d'étang) est un écosystème ultra-riche mais menacé. La création de ce site répond à des objectifs à la fois écologiques et éducatifs. Avant d'être pédagogique, la zone humide est un réservoir de vie. Elle sert à la biodiversité.

Elle attire une faune et une flore spécifiques (libellules, amphibiens, oiseaux d'eau, plantes épuratrices). L'objectif visé par la Fédération de pêche est de transformer le regard des enfants sur les milieux aquatiques pour en faire, peut-être, des pêcheurs écocitoyens de demain. Jeune animateur de 23 ans au sein de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Val-d’Oise (FDPPMA 95), Marco Lutringer mène des actions pédagogiques auprès du jeune public.

Elles doivent permettre une prise de conscience écologique. Il cherche à marquer positivement l'esprit dès le plus jeune âge, en rendant visible un monde souvent invisible. L'incitation à la pêche reste le but principal de ses interventions, mais elle n'est jamais dissociée de son volet environnemental. Ayant lui-même grandi à Sarcelles, Marco Lutringer reçoit des jeunes de l'ensemble du département, des zones urbaines aux milieux ruraux.

Sa propre trajectoire lui permet de créer un lien de confiance immédiate avec les jeunes des quartiers populaires. Grâce aux panneaux pédagogiques installés aux étangs de Noisement, le public peut comprendre l'écosystème. L'aménagement pédagogique de Chars a été saluée par la Région Île-de-France qui a accompagné l'aménagement pédagogique de Chars. Cette réalisation a son importance pour transmettre la notion de préservation du milieu aquatique aux nouvelles générations





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