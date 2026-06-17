Zoé Damitzian succède à Marc Binnié et Béatrice Mafioly-Binnié à la tête du greffe du tribunal de commerce de Saintes

Après plus de trente-deux années de service, les greffiers Marc Binnié et Béatrice Mafioly-Binnié ont cédé leur place à Zoé Damitzian lors d'une cérémonie de prestation de serment au tribunal de commerce de Saintes. L'événement a été marqué par des hommages au travail des départs et une mention particulière pour l'initiative Apesa. La nouvelle greffière, jeune diplômée, entend poursuivre l'action de ses prédécesseurs.

Le tribunal de commerce de Saintes a connu un événement marquant lundi 15 juin avec la prestation de serment de Me Zoé Damitzian , qui prend la tête du greffe.

Elle succède à Mes Marc Binnié et Béatrice Mafioly-Binnié, qui ont occupé ce poste pendant plus de trente-deux ans, représentant près de soixante-dix ans de carrière à eux deux. La cérémonie, tenue dans la salle Gérard-Saliba du palais de justice, était pleine d'assistance et a été l'occasion de rendre hommage au travail des départs à la retraite.

Le procureur de la République de Saintes, Benjamin Alla, a ouvert la séance en revenant sur l'affaire Lyhanna, un drame qui a secoué l'institution judiciaire et le pays. Il a insisté sur la nécessité de tirer des enseignements de cette affaire et a donné un état des lieux des dossiers en cours : au 1er juin 2026, environ 255 dossiers étaient recensés comme en cours d'enquête, mais un travail de vérification est en cours car certaines procédures apparaissent informatiquement "en cours" alors qu'elles ont déjà reçu une réponse pénale.

Le procureur a souligné le professionnalisme et la disponibilité des greffiers sortants, rappelant que le greffe, souvent perçu comme une infrastructure discrète, est en réalité un organe essentiel au fonctionnement de la justice commerciale. La présidente du tribunal de commerce, Verlaine Renou, a également salué les missions accomplies par Marc Binnié et Béatrice Mafioly-Binnié, tout en mettant en avant l'initiative Apesa (Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë) créée par Marc Binnié en 2014.

Cette initiative a été largement félicitée pour son rôle d'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Me Zoé Damitzian, âgée de 34 ans, arrive de Lyon où elle a effectué ses études de droit et un Master 2 à Toulouse. Après avoir travaillé au greffe du tribunal de commerce de Mâcon, elle a été reçue au concours d'accès à la profession de greffier en 2021, a effectué son stage à Aix-en-Provence, puis a exercé à Lyon en tant que collaboratrice d'administrateurs judiciaires.

Son choix de rejoindre Saintes a été qualifié d'"audacieux" par la présidente du tribunal. La nouvelle greffière s'apprête à prendre ses fonctions dans un contexte où la justice commerciale doit continuer à faire face à des défis importants, notamment en matière d'accompagnement psychologique des entrepreneurs





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