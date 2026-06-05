Zodiaque revient sur TF1 le 18 juin 2026 : le tueur en série revit après 20 ans

Après un lancement raté en Belgique, la série culte Zodiaque revient en première partie de soirée sur TF1 le 18 juin 2026 avec Francis Huster, promettant une nouvelle intrigue autour du tueur supposé mort depuis deux décennies.

Après plusieurs mois d'attente, la série culte Zodiaque revient sur les écrans français le jeudi 18 juin 2026, diffusée en première partie de soirée sur TF1 .

Après un lancement précoce en Belgique, où la chaîne RTL TVI a proposé les deux premiers épisodes le mercredi 20 mai puis les deux suivants la semaine suivante, le public belge a largement snobé ce retour tant attendu. Les audiences affichées - 156 000 téléspectateurs pour la soirée d'ouverture et à peine 122 000 pour l'épisode suivant - apparaissent dérisoires face aux standards français, où les foyers sont habitués à des chiffres bien plus élevés.

La faible audience en Belgique s'explique en partie par le décalage horaire et le repositionnement des deux derniers épisodes de la saison, repoussés à une diffusion tardive à 22 h 25 le mercredi 3 juin, ce qui a certainement amoindri l'impact du phénomène télévisuel. Malgré ces résultats décevants, les responsables de la production française restent confiants ; la retransmission sur TF1 bénéficie d'une programmation plus favorable et d'un tirage national bien plus important, ce qui laisse entrevoir une réception bien plus positive en Hexagone.

Le retour de Zodiaque s'inscrit dans la volonté de TF1 de raviver les souvenirs d'une époque où les séries estivales dominaient les soirées télé. Le casting se renouvelle tout en conservant la présence de Francis Huster, figure emblématique de la série, tandis que Claire Keim, qui incarnait le rôle féminin central des saisons précédentes, est absente. Cette décision a suscité de vives réactions parmi les fans, qui s'interrogent sur l'impact de cette modification sur la dynamique narrative.

Parallèlement, de nouvelles têtes rejoignent le tableau, apportant une énergie fraîche à la saga et promettant de nouvelles intrigues autour du tueur en série que l'on croyait mort depuis plus de vingt ans. Le scénariste principal a indiqué que le fil conducteur du mystère demeurera intact, mais que la série explorera davantage le passé des protagonistes, offrant ainsi un regard plus intime sur leurs motivations et leurs failles.

L'engouement autour de ce retour ne se limite pas à la simple question d'audience. Les médias francophones ont multiplié les analyses, rappelant l'influence culturelle de Zodiaque depuis son lancement dans les années 2000 et son rôle dans la construction d'une génération de téléspectateurs qui ont grandi avec des figures telles qu'Arnold, ALF, les Nuls ou encore Les Inconnus.

Aujourd'hui, le public adulte, qui garde en mémoire ces références, se montre curieux de voir comment la série s'adapte aux codes contemporains tout en restant fidèle à son identité originale. Les réseaux sociaux s'enflamment déjà, les hashtags #Zodiaque2026 et #RetourZodiaque remplissant les timelines, tandis que des critiques spécialisées promettent des tirages de rideau passionnés, évoquant le risque de transformer un moment télévisuel majeur en une simple curiosité de passage.

En somme, le rendez‑vous du 18 juin représente pour TF1 une opportunité unique de réactiver une franchise mythique, de tester la résilience d'un format classique et, potentiellement, de marquer l'été 2026 d'une empreinte mémorable





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zodiaque TF1 Francis Huster Séries Télévisées Retour De Série

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde de Football 2026 : Match Canada - Bosnie-et-HerzégovineLe Canada affronte la Bosnie-et-Herzégovine ce vendredi 12 juin 2026 à 21h00 (heure de Paris) au Stade de Toronto (Toronto), dans le cadre du Groupe B de la Coupe du Monde 2026.

Read more »

Actualités du 3 juin 2026BFMTV vous propose un panorama des actualités du 3 juin 2026. Les recherches pour retrouver Lyhanna dans le Gers se poursuivent, tandis que des plaintes pour viol sur mineur ont été déposées. Une proposition de loi pour lutter contre les violences faites aux mineurs a été examinée à l'Assemblée nationale. Les fans de Céline Dion sont ravies de l'annonce de ses concerts à Paris en mai 2027. La France ne participera pas à Miss Univers cette année. Les fans d'Aya Nakamura pourront suivre son concert en direct depuis chez eux. Le Paris Saint-Germain joue sa deuxième finale consécutive en Ligue des Champions ce 30 mai contre Arsenal. Les médicaments Wegovy et Mounjaro révolutionnent la prise en charge de l'obésité. Une partie de la gauche ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle de 2027. Le tournoi de tennis de Roland-Garros doit composer avec des températures records. 8 départements sont en alerte orange canicule pour le mardi 26 mai en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de La Loire. La visite de Donald Trump à Pékin sous tension fait la une des actualités.

Read more »

Impôts 2026 : comment corriger votre déclaration de revenus après la date limite ?En ligne, sur papier ou via une réclamation, plusieurs dispositifs existent selon votre situation et la période de l’année.

Read more »

La Coupe du monde 2026 en pleine polémique après le refus de James RodriguezLa jeune fille du président colombien, Antonella Petro, a demandé une photo à James Rodriguez lors de la cérémonie officielle de la sélection colombienne, mais ce dernier n'a pas répondu favorablement à cette demande. La scène a déclenché une vague de réactions en Colombie et sur les réseaux sociaux.

Read more »