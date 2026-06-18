Zodiaque : Francis Huster révèle le sort du personnage de Claire Keim dans la suite

Vingt ans après sa création, la saga de l'été "Zodiaque" revient sur TF1 sans Claire Keim. Francis Huster explique que le personnage d'Esther est mort, ce qui explique l'absence et l'état d'esprit de son personnage, Keller, en début de nouvelle saison. Découvrez les raisons de cette exclusion et les nouveaux visages de la série.

La saga estivale emblématique " Zodiaque " fait son grand retour sur TF1 ce jeudi 18 juin 2026, vingt ans après sa dernière diffusion. Ce retour très attendu par les fans propose une nouvelle salve d'épisodes inédits, mais une absence notable se fait ressentir : celle de Claire Keim , qui jouait le rôle d' Esther lors des deux premières saisons en 2004 et 2006.

Cette absence intrigue et interroge les téléspectateurs sur le sort réservé au personnage. Francis Huster, qui interprète le commissaire Keller et partageait une relation à l'écran avec le personnage d'Esther, a accepté de lever le voile sur ce mystère. Il explique ainsi que dans la continuité narrative, Esther est décédée et que son personnage, Keller, vit désormais en ermite, isolé du monde, rongé par le chagrin d'avoir tout perdu.

Cette disparition explique pourquoi le personnage d'Esther n'apparaît plus et justifie l'état d'esprit meurtri et écorché de Keller au début de cette nouvelle saison. Ce choix scénaristique, selon Francis Huster, permet d'éviter la redite et d'embarquer le public dans une histoire nouvelle, même si l'absence de sa partenaire de jeu Claire Keim a été un moment difficile à accepter pour lui.

Ce retour de "Zodiaque" s'accompagne également d'un casting renouvelé avec de nouveaux visages comme Philypa Phoenix dans le rôle de la capitaine Nadia Roman, Zoï Séverin, Lannick Gautry ou encore Marine Delterme. L'intrigue tourne cette fois autour d'un tueur qui menace la riche famille Escoffier, et c'est Nadia Roman, aidée par un Keller revenu de sa retraite, qui mène l'enquête.

Si les fans pourront retrouver l'atmosphère mystérieuse et les codes de la série, ils devront faire le deuil de la présence de Claire Keim, dont le destin tragique du personnage est désormais révélé. Ce retour, très médiatisé, est présenté comme une tentative de relancer la franchise pour une nouvelle génération tout en rendant hommage à l'œuvre originale.

Cependant, la question de l'accueil du public face à cette éviction majeure reste en suspens. Les audiences et les réactions détermineront peut-être si cette réinvention est un succès ou si les nostalgiques regretteront l'absence de l'alchimie qui avait fait le sel des premières saisons.

Cette nouvelle saison promet donc des enquêtes palpitantes, un retour du commissaire Keller transformé par la perte, et une plongée dans les secrets de la famille Escoffier, le tout vingt ans après les événements du "Maître du Zodiaque"





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