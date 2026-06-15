Zodiaque : Claire Keim et Patrick Bosso absents de la suite, les raisons dévoilées

Découvrez pourquoi Claire Keim et Patrick Bosso ne participent pas à la nouvelle saison de Zodiaque sur TF1, qui revient le 18 juin 2026 avec Francis Huster en tête d'affiche.

La saga estivale culte Zodiaque s'apprête à faire son grand retour sur TF1 ce jeudi 18 juin 2026. Les fans de la première heure, qui avaient suivi avec passion les intrigues haletantes de 2004 et 2006, attendent avec impatience de retrouver l'ambiance mystérieuse et les personnages emblématiques.

Cependant, une absence de taille marque cette nouvelle saison : celle de Claire Keim, qui incarnait le personnage principal lors des deux premières salves. L'actrice ne sera pas de l'aventure, et Patrick Bosso, interprète de l'inspecteur Spagnolo, ne fera pas non plus son retour. Les spéculations vont bon train sur les raisons de ces absences, mais la production a finalement levé le voile. Claire Keim avait elle-même expliqué son choix dans une interview datant d'octobre 2025.

Elle déclarait alors : Jai mis beaucoup de temps à pouvoir choper les gens que je voulais pour la réalisation de mon disque. La sortie de son nouvel album, qui coïncide avec la reprise du tournage de Zodiaque, a été un facteur déterminant. Elle ajoutait : Cela a coïncidé exactement avec le moment où je me suis lancée dans le travail sur mon nouveau disque.

Ainsi, la comédienne a dû faire un choix entre la musique et la télévision, et a finalement privilégié sa carrière musicale. De son côté, Patrick Bosso ne revient pas pour des raisons scénaristiques : son personnage, l'inspecteur Spagnolo, n'appartenait à aucune des deux familles impliquées dans les premières saisons. La production a donc préféré renouveler l'intrigue et se concentrer sur Francis Huster, qui incarne le mystérieux Keller.

Contactée par nos soins, la production de TF1 a confirmé cette orientation : Nous avons préféré faire le choix d'une nouvelle histoire autour de Keller principalement. Ce parti pris artistique permet de resserrer le scénario et d'offrir une suite cohérente sans alourdir la trame avec des personnages secondaires. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront Francis Huster, véritable star de la saga, aux côtés de nouveaux venus comme Philypa Phoenix (Nadia) et Youcef Agal (Simon).

Le retour de Zodiaque promet d'être haletant, avec une enquête qui plonge dans les prophéties de Nostradamus et des messages inquiétants. Est-ce un copycat ou le véritable Zodiaque qui refait surface ? Le cauchemar ne fait que commencer, et les fans peuvent s'attendre à des rebondissements dignes de la série culte





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