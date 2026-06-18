Zodiaque 2026 : la saga estivale de TF1 revient vingt ans après

TF1 lance une nouvelle saison de la saga Zodiaque sans Claire Keim. Notre avis sur ce retour très attendu, porté par Francis Huster et de nouveaux talents.

Le retour de la saga estivale Zodiaque sur TF1 marque un événement notable dans le paysage des fictions télévisées françaises, vingt ans après le succès retentissant de la première mouture.

Cette nouvelle saison, qui débute le jeudi 18 juin 2026, conserve son acteur principal, Francis Huster, dans le rôle de Keller, mais se passe de Claire Keim, qui incarnait Esther, personnage central de l'original. Cette absence modifie naturellement la dynamique de la série, même si le cœur de l'intrigue reste centré sur une enquête complexe mêlant suspense et rebondissements.

La question principale pour les téléspectateurs est de savoir si ce retour, sans l'un de ses piliers, parvient à captiver l'audience et à renouer avec l'esprit qui avait conquis plus de dix millions de fidèles, parfois jusqu'à 50% de parts de marché. Le verdict global est plutôt positif, malgré quelques réserves sur l'ambiance et la modernisation du format. L'intrigue reprend some temps après les événements précédents, avec la découverte du corps d'une jeune femme, Garance, ex-compagne de Vincent Escoffier.

Cette mort sème le trouble, d'autant que Vincent reçoit des messages énigmatiques qui pourraient provenir du tueur du Zodiaque, censé être mort, ou d'un imitateur. Pour élucider ce mystère, Nadia, jouée par Philypa Phoenix, se lance dans l'enquête aux côtés de Simon, interprété par Youcef Agal, et est rapidement rejointe par Keller.

Ce trio d'enquêteurs, aux personnalités complémentaires, doit dénouer les fils d'une affaire particulièrement retorse, présentée avec un rythme soutenu et une cumulative dose d'informations qui peut dérouter en début de diffusion. Cependant, la narration gagne en puissance au fil des épisodes, l'épisode 5 étant souvent cité comme un sommet de tension et de développement.

Les scénaristes ont privilégié une approche de thriller estival, moins grandiloquente que l'original, et ont renoncé au générique cultissime de la première version, ce qui constitue un sacrilège pour les puristes. Néanmoins, le suspense reste palpable grâce à des rebondissements nombreux et à une écriture qui semble s'être fait plaisir, même si quelques ficelles scénaristiques grossières apparaissent. Le casting de cette nouvelle mouture mise sur une approche chorale, avec plusieurs performances notables.

Francis Huster conserve son intensity habituelle et apporte une crédibilité indéniable au personnage de Keller. Philypa Phoenix, dans le rôle de Nadia, s'avère être une révélation, portant une partie de l'enquête avec conviction. Youcef Agal complète harmonieusement le trio. D'autres visages, comme ceux de Marine Delterme, Lannick Gautry ou Zoï Séverin, viennent étoffer la distribution, offrant une galerie de personnages secondaires bien dessinés.

Globalement, cette version modernisée de Zodiaque est considérée comme une réussite relative, qui parvient à honorer l'héritage tout en s'adaptant aux codes contemporains du thriller télévisuel. Elle pourrait bien contribuer à relancer l'intérêt pour les sagas estivales, genre qui avait presque disparu. Pour les fans de la première heure, il faudra accepter les changements, notamment l'absence de Claire Keim, mais le plaisir de retrouver l'univers et le suspense est bel et bien au rendez-vous





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